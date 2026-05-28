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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Lida, Belarús

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apartamentos
33
casas independientes
23
7 propiedades total found
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 62 m²
En la calle Dzerzhinsky en una gran parcela de 10.26 acres entre numerosos arbustos thuya y …
$26,500
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 176 m²
Un edificio residencial funcional en la calle está a la venta. 1o Hasanovskaya ... ladrillo …
$54,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 109 m²
Casa en venta cerca del centro de la ciudad con una parcela de 15 acres. Ventajas del hogar:…
$30,900
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 61 m²
En Sloboda, en la calle. Proletario en venta buena casa con comodidades, calefacción desde u…
$39,000
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en Lida, Belarús
Lida, Belarús
Área 41 m²
1/2 parte en la propiedad de una casa residencial se vende. Agua central y suministro de gas…
$20,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 115 m²
Casa de ladrillos en venta en Lida en Victory Avenue, 176. Amplia y confiable casa de ladril…
$28,000
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TekceTekce
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 100 m²
Una casa tipo mansard de ladrillo está en venta en Juventud. Superficie total de 100m2, resi…
$37,000
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Parámetros de las propiedades en Lida, Belarús

con Garaje
con Piscina
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