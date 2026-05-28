Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Lida
  4. Residencial
  5. Garaje

Propiedades residenciales con garaje en venta en Lida, Belarús

;
apartamentos
33
casas independientes
23
10 propiedades total found
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 73 m²
En venta casa de un piso en el microdistrito juvenil. La casa tiene 4 habitaciones y una coc…
$26,500
Dejar una solicitud
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 145 m²
Casa en venta en la zona de Sverdlova. Ubicado en la calle. 5 diciembre. La casa es grande d…
$37,900
Dejar una solicitud
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 176 m²
Un edificio residencial funcional en la calle está a la venta. 1o Hasanovskaya ... ladrillo …
$54,000
Dejar una solicitud
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 91 m²
Acogedora casa de ladrillos en venta en Lida, Klimko St! ¿Buscando una casa cómoda en un gra…
$45,000
Dejar una solicitud
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 61 m²
En Sloboda, en la calle. Proletario en venta buena casa con comodidades, calefacción desde u…
$39,000
Dejar una solicitud
en Lida, Belarús
Lida, Belarús
Área 41 m²
1/2 parte en la propiedad de una casa residencial se vende. Agua central y suministro de gas…
$20,000
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 84 m²
Edificio residencial en venta (en Sloboda ) en la calle Dzerzhinsky, construido en 2003 ( pe…
$64,000
Dejar una solicitud
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 98 m²
Descripción Casa en venta en la zona del hospital, 1970, construida, madera, cubierta de lad…
$35,000
Dejar una solicitud
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 100 m²
Una casa tipo mansard de ladrillo está en venta en Juventud. Superficie total de 100m2, resi…
$37,000
Dejar una solicitud
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 93 m²
Amplia vivienda en venta en el barrio juvenil. La superficie total es de 93.1m2, 4 salones -…
$65,000
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Lida, Belarús

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir