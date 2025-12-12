Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Grodno, Belarús

oficinas
5
almacenes
5
tiendas
8
24 propiedades total found
Tienda 200 m² en Grodno, Belarús
Tienda 200 m²
Grodno, Belarús
Área 200 m²
Número de plantas 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Almacén 400 m² en Grodno, Belarús
Almacén 400 m²
Grodno, Belarús
Área 400 m²
Piso 1/1
Alquiler de locales para almacén, comercio, servicio de autos, producción a 1 km de Grodno, …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina 233 m² en Grodno, Belarús
Oficina 233 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 4
Área 233 m²
Número de plantas 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 452 m² en Grodno, Belarús
Propiedad comercial 452 m²
Grodno, Belarús
Área 452 m²
Número de plantas 2
Alquilamos una habitación de 451 metros cuadrados en la calle Repin en Grodno.Los locales se…
$3,161
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 300 m² en Grodno, Belarús
Tienda 300 m²
Grodno, Belarús
Área 300 m²
Número de plantas 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
por mes
Dejar una solicitud
Producción 853 m² en Grodno, Belarús
Producción 853 m²
Grodno, Belarús
Área 853 m²
Piso 3/3
Alquilamos una habitación aislada en la calle Antonov.Ubicación: Republic of Belarus, Grodno…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina 154 m² en Grodno, Belarús
Oficina 154 m²
Grodno, Belarús
Área 154 m²
Piso 2/4
Alquiler de locales no residenciales en el mismo centro de Grodno con una hermosa vista desd…
$1,848
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 219 m² en Grodno, Belarús
Oficina 219 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 4
Área 219 m²
Piso 3/3
Se alquila un espacio de 219.8 metros cuadrados, situado en la tercera planta del centro com…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina 52 m² en Grodno, Belarús
Oficina 52 m²
Grodno, Belarús
Área 52 m²
Piso 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tienda 143 m² en Grodno, Belarús
Tienda 143 m²
Grodno, Belarús
Área 143 m²
Piso 2/2
Los locales administrativos se alquilan en la ciudad. Grodno, 31A Pushkin Street.Excelente u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tienda 459 m² en Grodno, Belarús
Tienda 459 m²
Grodno, Belarús
Área 459 m²
Número de plantas 1
Se alquila local comercial no residencial en Grodno, st. Vrublevsky, 1/2. Área total: 458,8 …
$3,529
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 49 m² en Grodno, Belarús
Oficina 49 m²
Grodno, Belarús
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 111 m² en Grodno, Belarús
Tienda 111 m²
Grodno, Belarús
Área 111 m²
Número de plantas 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
por mes
Dejar una solicitud
Almacén 55 m² en Grodno, Belarús
Almacén 55 m²
Grodno, Belarús
Área 55 m²
Número de plantas 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
por mes
Dejar una solicitud
Almacén 276 m² en Grodno, Belarús
Almacén 276 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 3
Área 276 m²
Número de plantas 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 71 m² en Grodno, Belarús
Tienda 71 m²
Grodno, Belarús
Área 71 m²
Número de plantas 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
por mes
Dejar una solicitud
Almacén 139 m² en Grodno, Belarús
Almacén 139 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 1
Área 139 m²
Número de plantas 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 467 m² en Grodno, Belarús
Tienda 467 m²
Grodno, Belarús
Área 467 m²
Número de plantas 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
por mes
Dejar una solicitud
Almacén 67 m² en Grodno, Belarús
Almacén 67 m²
Grodno, Belarús
Área 67 m²
Número de plantas 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 74 m² en Grodno, Belarús
Propiedad comercial 74 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 1
Ofrecemos locales comerciales de alquiler a largo plazo en Parkova Street, 2.Ubicación - una…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 219 m² en Grodno, Belarús
Propiedad comercial 219 m²
Grodno, Belarús
Área 219 m²
Número de plantas 2
Alquilamos una habitación de 219 metros cuadrados en la calle Repina en Grodno.Los locales s…
$1,724
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 56 m² en Grodno, Belarús
Propiedad comercial 56 m²
Grodno, Belarús
Área 56 m²
Número de plantas 2
Alquilamos una habitación de 56 metros cuadrados en la calle Repin en Grodno.Los locales se …
$338
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 150 m² en Grodno, Belarús
Tienda 150 m²
Grodno, Belarús
Área 150 m²
Número de plantas 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 817 m² en Grodno, Belarús
Propiedad comercial 817 m²
Grodno, Belarús
Área 817 m²
Piso 1/1
Alquile una estación de mantenimiento en Publishing Street, 26A en Grodno.La instalación con…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
