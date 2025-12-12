Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo tiendas en Grodno, Belarús

8 propiedades total found
Tienda 200 m² en Grodno, Belarús
Tienda 200 m²
Grodno, Belarús
Área 200 m²
Número de plantas 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
por mes
Tienda 300 m² en Grodno, Belarús
Tienda 300 m²
Grodno, Belarús
Área 300 m²
Número de plantas 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
por mes
Tienda 143 m² en Grodno, Belarús
Tienda 143 m²
Grodno, Belarús
Área 143 m²
Piso 2/2
Los locales administrativos se alquilan en la ciudad. Grodno, 31A Pushkin Street.Excelente u…
Precio en demanda
Tienda 459 m² en Grodno, Belarús
Tienda 459 m²
Grodno, Belarús
Área 459 m²
Número de plantas 1
Se alquila local comercial no residencial en Grodno, st. Vrublevsky, 1/2. Área total: 458,8 …
$3,529
por mes
Tienda 111 m² en Grodno, Belarús
Tienda 111 m²
Grodno, Belarús
Área 111 m²
Número de plantas 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
por mes
Tienda 71 m² en Grodno, Belarús
Tienda 71 m²
Grodno, Belarús
Área 71 m²
Número de plantas 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
por mes
Tienda 467 m² en Grodno, Belarús
Tienda 467 m²
Grodno, Belarús
Área 467 m²
Número de plantas 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
por mes
Tienda 150 m² en Grodno, Belarús
Tienda 150 m²
Grodno, Belarús
Área 150 m²
Número de plantas 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
por mes
