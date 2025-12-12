Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Belarús
  3. Grodno
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Almacén

Arrendamiento a largo plazo almacenes en Grodno, Belarús

5 propiedades total found
Almacén 400 m² en Grodno, Belarús
Almacén 400 m²
Grodno, Belarús
Área 400 m²
Piso 1/1
Alquiler de locales para almacén, comercio, servicio de autos, producción a 1 km de Grodno, …
Precio en demanda
Almacén 55 m² en Grodno, Belarús
Almacén 55 m²
Grodno, Belarús
Área 55 m²
Número de plantas 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
por mes
Almacén 276 m² en Grodno, Belarús
Almacén 276 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 3
Área 276 m²
Número de plantas 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
por mes
Almacén 139 m² en Grodno, Belarús
Almacén 139 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 1
Área 139 m²
Número de plantas 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
por mes
Almacén 67 m² en Grodno, Belarús
Almacén 67 m²
Grodno, Belarús
Área 67 m²
Número de plantas 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
por mes
