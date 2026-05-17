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Propiedades residenciales con garaje en venta en Provincia de Brest, Belarús

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Baránavichi
38
Brest
1115
Muchaviecki sielski Saviet
144
Kobriny
63
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95 propiedades total found
en Oltus, Belarús
Oltus, Belarús
Área 52 m²
Lot 9081. Parte de la casa. oltushSolicitar información más detalladaNuestros clientes no pa…
$12,500
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Casa en Ciuchinicy, Belarús
Casa
Ciuchinicy, Belarús
Área 200 m²
Lot 9064. Amplia casa en el suburbio más cercano de BrestSolicitar información más detallada…
$138,900
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 325 m²
Gran casa en venta, señor. Heather. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la fot…
$173,000
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AdriastarAdriastar
Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 172 m²
Lot 9302. Un edificio de apartamentos en mí.Solicitar información más detalladaNuestros clie…
$120,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 220 m²
Casa para terminar.Solicitar información más detalladaEn venta es una casa para terminar 202…
$61,900
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 228 m²
Una casa en venta en el sur. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la foto, lee …
$285,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 173 m²
Lot 9381. Casa moderna en los nuevos palaciosSolicitar información más detalladaNuestros cli…
$250,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 119 m²
Lot 9216. Casa en los PalaciosSolicitar información más detalladaEn venta es una acogedora c…
$143,000
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Casa en Baránavichi, Belarús
Casa
Baránavichi, Belarús
Área 232 m²
En venta una casa muy hermosa en un lugar tranquilo y acogedor, con todas las comodidades. L…
$152,648
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Casa en Zburaz, Belarús
Casa
Zburaz, Belarús
Área 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 229 m²
Ayudaremos con préstamos, capital familiar, la venta de su propiedad para comprar esto!¡Trab…
$198,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 112 m²
¡Trabajamos del dueño! Al comprar este objeto, ¡no le paga una comisión a la agencia! En ven…
$38,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 172 m²
Lote 8335. Parte de la casa con vistas al lagoSolicitar información más detalladaNuestros cl…
$89,900
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Casa en Vidamlia, Belarús
Casa
Vidamlia, Belarús
Área 148 m²
Lote 9464. Casa-estado en el ayuntamiento de VidomlyanskSolicitar información más detalladaB…
$249,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 67 m²
LOT 6552. ¿Cansado de vivir en un edificio de apartamentos? ¿Cansado de vecinos? ¿Es físicam…
$57,000
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Casa en Zabinkauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Zabinkauski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Object Code 18225: Comprar este objeto ¡No vas a pagar a la agencia una comisión! Ayudaremos…
$73,000
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Casa en Ciuchinicy, Belarús
Casa
Ciuchinicy, Belarús
Área 128 m²
Lot 9492. Casa moderna en los suburbios de Brest.Solicitar información más detalladaNuestros…
$174,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 197 m²
Lot 8806. NZKS, casa de baño y garaje con casa de huéspedes en Gershon. Regístrese para ver …
$62,900
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 274 m²
Lote 9050. Venta de una casa con 6 habitaciones. en el pueblo de Vychulki-Yamno. Regístrese …
$200,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 117 m²
Lot 9523. Residencial en el microdistrito ArkadySolicitar información más detalladaNuestros …
$155,000
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Casa en Telminski sielski Saviet, Belarús
Casa
Telminski sielski Saviet, Belarús
Área 97 m²
Lot 9567. Dacha en el suburbio más cercano de BrestSolicitar información más detalladaCasa d…
$45,900
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 184 m²
Lot 9543. Residencial en la zona de Yamno-Vychulka.Solicitar información más detalladaNuestr…
$185,000
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Casa en Kamianica Zyravieckaja, Belarús
Casa
Kamianica Zyravieckaja, Belarús
Área 192 m²
Lot 9423. Casa en Kamenitsa-ZhirovetskayaSolicitar información más detalladaAmplia casa de d…
$118,800
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 48 m²
Lot 9427. Una cabaña en una gran parcela en Kovalevo. Regístrese para ver el número en el an…
$46,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 199 m²
¡Trabajamos para el dueño! Comprando este objeto, no pagas una comisión! En la ciudad de Bre…
$170,000
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Casa de campo en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 244 m²
Lote 7142.Solicitar información más detalladaVenta de una confortable casa residencial en Br…
$370,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 162 m²
Lot 9595. Venta de una casa en Berezovka, 16 acres. Regístrese para ver el número en el anun…
$139,000
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Casa en Rakitnica, Belarús
Casa
Rakitnica, Belarús
Área 219 m²
Lot 9421. Caja, garaje, baño, hozblock. Rakitnitsky S/S. Regístrese para ver el número en el…
$87,500
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 223 m²
Cottage con garaje en micron. Kozlovici. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira l…
$170,000
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Casa en Telmy 2, Belarús
Casa
Telmy 2, Belarús
Área 330 m²
Lot 9488. Amplia casa en Telminskoe S/S.Solicitar información más detalladaNuestros clientes…
$159,000
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