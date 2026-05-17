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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Provincia de Brest, Belarús

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Baránavichi
38
Brest
1115
Muchaviecki sielski Saviet
144
Kobriny
63
Mostrar más
86 propiedades total found
en Oltus, Belarús
Oltus, Belarús
Área 52 m²
Lot 9081. Parte de la casa. oltushSolicitar información más detalladaNuestros clientes no pa…
$12,500
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 276 m²
Gran casa en venta en Sur. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la foto, lee la…
$210,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 143 m²
Lot 9297. Casa moderna en ST en DubrovkaSolicitar información más detalladaNuestros clientes…
$149,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa en Hantsavichy, Belarús
Casa
Hantsavichy, Belarús
Área 64 m²
En venta una casa residencial en el corazón de la ciudad en la dirección Gantsevichi, Revolu…
$9,668
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Casa en Muchaviec, Belarús
Casa
Muchaviec, Belarús
Área 300 m²
Venderé la casa. Una mosca, per. ShadyLa finca se encuentra en un lugar pintoresco, a 5 km. …
$199,900
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Casa en Telminski sielski Saviet, Belarús
Casa
Telminski sielski Saviet, Belarús
Área 40 m²
Lot 9098. Casa residencial en ST junto al estanque.Solicitar información más detalladaNuestr…
$69,000
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GrekodomGrekodom
Casa en Baránavichi, Belarús
Casa
Baránavichi, Belarús
Área 307 m²
En venta una casa muy hermosa y espaciosa en un lugar tranquilo y acogedor, con todas las co…
$213,708
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 126 m²
Lot 9185. Parte de Europa en Brest.Solicitar información más detalladaNuestros clientes no p…
$249,000
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Casa en Vielikarycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vielikarycki sielski Saviet, Belarús
Área 48 m²
Lote 9615. Casa en venta en Pozhezhin. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la …
$9,500
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 172 m²
Lot 9302. Un edificio de apartamentos en mí.Solicitar información más detalladaNuestros clie…
$120,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 228 m²
Una casa en venta en el sur. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la foto, lee …
$285,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 173 m²
Lot 9381. Casa moderna en los nuevos palaciosSolicitar información más detalladaNuestros cli…
$250,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 119 m²
Lot 9216. Casa en los PalaciosSolicitar información más detalladaEn venta es una acogedora c…
$143,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 106 m²
Lot 9517. Casa de bañoSolicitar información más detalladaPara aquellos que quieren todo a la…
$55,000
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Casa en Zburaz, Belarús
Casa
Zburaz, Belarús
Área 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 172 m²
Lote 8335. Parte de la casa con vistas al lagoSolicitar información más detalladaNuestros cl…
$89,900
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 64 m²
Lot 8949. Residencial cerca del centro de BrestSolicitar información más detalladaNuestros c…
$62,000
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en Baránavichi, Belarús
Baránavichi, Belarús
Área 46 m²
Parte de la casa (tiene el estado de un apartamento) 2025 p.m.! ¡Las comunicaciones son cent…
$51,000
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Casa en Zabinkauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Zabinkauski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Object Code 18225: Comprar este objeto ¡No vas a pagar a la agencia una comisión! Ayudaremos…
$73,000
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Casa en Ciuchinicy, Belarús
Casa
Ciuchinicy, Belarús
Área 128 m²
Lot 9492. Casa moderna en los suburbios de Brest.Solicitar información más detalladaNuestros…
$174,000
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Casa en Cieliachanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Cieliachanski sielski Saviet, Belarús
Área 61 m²
En venta es una casa de pueblo fuerte en el pintoresco pueblo de Borovichi. Esta es una ofer…
$6,000
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Casa en Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús
Área 85 m²
Un edificio de apartamentos en el D. 25 acres de Dios! A 15 km de Baranovichi.¡La casa tiene…
$9,800
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 274 m²
Lote 9050. Venta de una casa con 6 habitaciones. en el pueblo de Vychulki-Yamno. Regístrese …
$200,000
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Casa en Skoki, Belarús
Casa
Skoki, Belarús
Área 59 m²
Lote 9600. Dacha en Motykalsky S/SSolicitar información más detalladaCasa de jardín en venta…
$23,900
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 117 m²
Lot 9523. Residencial en el microdistrito ArkadySolicitar información más detalladaNuestros …
$155,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 77 m²
Lot 9585. Casa en el ST en la ciudad de BrestSolicitar información más detalladaEn venta una…
$86,000
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Casa en Telminski sielski Saviet, Belarús
Casa
Telminski sielski Saviet, Belarús
Área 97 m²
Lot 9567. Dacha en el suburbio más cercano de BrestSolicitar información más detalladaCasa d…
$45,900
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 184 m²
Lot 9543. Residencial en la zona de Yamno-Vychulka.Solicitar información más detalladaNuestr…
$185,000
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Casa de campo en Muchaviec, Belarús
Casa de campo
Muchaviec, Belarús
Área 176 m²
Código de objetos 30224: ¡Trabajamos del dueño! Comprando este objeto... ¡No vas a pagar a l…
$99,900
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Casa en Kamianica Zyravieckaja, Belarús
Casa
Kamianica Zyravieckaja, Belarús
Área 192 m²
Lot 9423. Casa en Kamenitsa-ZhirovetskayaSolicitar información más detalladaAmplia casa de d…
$118,800
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