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Propiedades residenciales en venta en Vorarlberg, Austria

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 5
Piso 5/9
Schröcken /Voralberg, Room LechApartamento con verdadera segunda residencia en los Alpes aus…
$3,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Número de plantas 7
Space LechApartamento A0-14 Orientación: Noreste Apartamento de inversores en los Alpes au…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Space LechInvestor Apartment A1/15 Apartamento de inversores en los Alpes austriacos en la …
$1,15M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 7
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$774,275
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Bezirk Bludenz, Austria
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bezirk Bludenz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 2
¿Qué hace « Turista y nbsp; Alquiler y Raquo;? A diferencia de los apartamentos para inverso…
$325,621
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Apartamento 4 habitaciones en Bezirk Bludenz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Bezirk Bludenz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Número de plantas 2
Bienes raíces turísticos en los Alpes. Alto rendimiento 5.2% ¿Qué hace y laquo? alquiler de …
$575,404
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Área 45 m²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$606,675
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