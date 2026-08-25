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Apartamentos con Jardín en venta en Viena, Austria

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áticos
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 6
Muy tranquilo, soleado, sin barreras, climatizado, de baja energía - condominio con conserva…
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Viena, Austria

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