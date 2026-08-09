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Propiedades residenciales en venta en Alta Austria, Austria

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apartamentos
8
casas independientes
3
11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Haid, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Haid, Austria
Habitaciones 2
Área 52 m²
En Hyde se ofrece un apartamento de 2 habitaciones de unos 52 m2 para la venta. El apartamen…
$198,540
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Apartamento 2 habitaciones en St Florian am Inn, Austria
Apartamento 2 habitaciones
St Florian am Inn, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangeben(Umkreisvon25km)Kauf…
$391,602
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Apartamento 3 habitaciones en Altmunster, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Altmunster, Austria
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 4
En venta es un apartamento sin barreras, 3 habitaciones, con una maravillosa vista de la maj…
$405,361
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en St Florian am Inn, Austria
Apartamento 2 habitaciones
St Florian am Inn, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangeben(Umkreisvon25km)Kauf…
$530,077
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Apartamento 2 habitaciones en St Florian am Inn, Austria
Apartamento 2 habitaciones
St Florian am Inn, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangeben(Umkreisvon25km)Kauf…
$398,715
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Villa en Engerwitzdorf, Austria
Villa
Engerwitzdorf, Austria
Área 400 m²
Descripción del sitio: La venta es un terreno con una casa residencial existente que requie…
$695,847
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Apartamento 1 habitación en Linz, Austria
Apartamento 1 habitación
Linz, Austria
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 4
$227,130
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Villa 25 habitaciones en Ufer, Austria
Villa 25 habitaciones
Ufer, Austria
Habitaciones 25
Área 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Villa 8 habitaciones en Bezirk Vocklabruck, Austria
Villa 8 habitaciones
Bezirk Vocklabruck, Austria
Habitaciones 8
Área 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Apartamento 2 habitaciones en Aurolzmunster, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Aurolzmunster, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
Buy your apartment in the  castle Living & Renting With this unique property you have …
$489,230
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Apartamento 2 habitaciones en Aurolzmunster, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Aurolzmunster, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
Buy your apartment in the castle Living & Renting With this unique property you have t…
$361,425
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