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Propiedades residenciales en venta en Bezirk St Polten, Austria

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Pressbaum, Austria
Casa 5 habitaciones
Pressbaum, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 502 m²
Una gran casa de masa de ladrillo con un techo de cadera totalmente desarrollado está a la v…
$806,778
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