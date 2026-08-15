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Casas en Venta en Bezirk Modling, Austria

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4 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Maria Enzersdorf, Austria
Casa 7 habitaciones
Maria Enzersdorf, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Maria Enzersdorf es un suburbio con una infraestructura muy bien desarrollada. La villa se e…
$2,29M
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Villa 8 habitaciones en Hinterbruhl, Austria
Villa 8 habitaciones
Hinterbruhl, Austria
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Gaadner StreetsExclusiva villa con ascensor privado en la casa, piscina y vista de zonas ver…
$2,76M
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Casa 7 habitaciones en Giesshubl, Austria
Casa 7 habitaciones
Giesshubl, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 046 m²
Esta casa única se encuentra en una posición elevada en una ubicación tranquila y tranquila …
$4,97M
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DD CO DEDD CO DE
Casa 5 habitaciones en Modling, Austria
Casa 5 habitaciones
Modling, Austria
Habitaciones 5
Área 520 m²
Número de plantas 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
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