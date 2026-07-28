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Casas en Venta en Bezirk Krems, Austria

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Casa 5 habitaciones en Spitz, Austria
Casa 5 habitaciones
Spitz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 692 m²
Sumérgete en el encanto atemporal de esta magnífica casa de campo en uno de los lugares más …
$419,709
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 042 m²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$397,914
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 682 m²
Descripción Este nuevo proyecto de construcción soleado y familiar se encuentra en una ubica…
$511,929
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 042 m²
Descripción Este nuevo proyecto de construcción soleado y familiar se encuentra en una ubica…
$397,914
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 532 m²
Descripción Este nuevo proyecto de construcción soleado y familiar se encuentra en una ubica…
$568,937
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