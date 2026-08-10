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Propiedades residenciales en venta en Bezirk Ganserndorf, Austria

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Markgrafneusiedl, Austria
Casa 6 habitaciones
Markgrafneusiedl, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 430 m²
📍 Solución de Baumgarten, 2282 Markgrafneusiedl El asentamiento de Baumgarten se encuentra e…
$2,65M
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