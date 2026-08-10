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Propiedades residenciales en venta en Bezirk Bregenz, Austria

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apartamentos
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5 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 5
Piso 5/9
Schröcken /Voralberg, Room LechApartamento con verdadera segunda residencia en los Alpes aus…
$3,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Número de plantas 7
Space LechApartamento A0-14 Orientación: Noreste Apartamento de inversores en los Alpes au…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Space LechInvestor Apartment A1/15 Apartamento de inversores en los Alpes austriacos en la …
$1,15M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 7
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$774,275
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Área 45 m²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$606,675
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