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Надёжный выбор

Rusia, Rusia
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2012
En la plataforma
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4 años 6 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Página web
Página web
nv-tmn.ru/o-kompanii/
Sobre la agencia

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios inmobiliarios:

venta, compra de apartamentos en el mercado secundario, venta de apartamentos en nuevos edificios de Tyumen de desarrolladores confiables, venta de casas, casas, parcelas de terreno en Tyumen y suburbios, instalaciones comerciales, etc.

Una característica distintiva de nuestra empresa es la rica experiencia de los empleados en el mercado inmobiliario de Tyumen (desde 1997), su alta profesionalidad, enfoque individual a cada cliente. Al mismo tiempo, existe un proceso constante de formación y mejora de nuestros especialistas. La cooperación con nosotros le garantiza fiabilidad y seguridad en las transacciones inmobiliarias. No es una coincidencia que nuestra campaña se llame “Escogencia confiable”. Estaremos encantados de ayudarle a hacer la elección correcta en bienes raíces!

Servicios

Servicios prestados a los clientes

  • Compra, venta, intercambio de apartamentos, participación en la construcción de viviendas.
  • Compra, venta de terrenos, casas privadas.
  • Por poder del abogado del titular de derecho: recogida de documentos necesarios para el registro estatal de derechos a bienes raíces y transacciones con él.
  • Preparación de contratos para la venta de bienes raíces.
  • Asistencia en la compra de viviendas bajo programas hipotecarios, incluyendo aquellos en construcción.

Con respeto, la agencia inmobiliaria "Reliable Choice"

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