Sobre la agencia

Sector: Agencia Inmobilaria

Año de fundación: 2014

Especialización: Inmuebles de lujo, villas exclusivas, hoteles, plazas de aparcamiento y terrenos para proyectos de gran envergadura.

Acerca de Scat Realty

Fundada en 2014, Scat Realty se ha consolidado como una agencia inmobiliaria líder en el mercado de lujo. Nos especializamos en la venta de propiedades exclusivas, incluyendo villas de lujo, hoteles, fincas rurales con olivares, viñedos y frutales, terrenos agrícolas, edificios de lujo, plazas de aparcamiento privadas y parcelas estratégicas para grandes proyectos urbanos y comerciales. El mercado también ofrece numerosas propiedades privadas, cuyos propietarios prefieren venderlas sin anunciarlas públicamente.

Con una cartera cuidadosamente seleccionada y una red internacional de profesionales, ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente especializado, confidencial y personalizado que satisface las necesidades del mercado inmobiliario de lujo y de los inversores de alto perfil.

Historia del Fundador

El fundador de Scat Realty cuenta con una sólida trayectoria en el sector inmobiliario, que comenzó en 2010. Como expatriado, estos años me permitieron comprender profundamente la cultura, la gastronomía, las costumbres y las personalidades asociadas a esta industria, forjar relaciones de confianza y ganarme una reputación basada en la confianza.

Gracias a mi experiencia multicultural, profesional y personal, como fundador de Scat Realty, soy reconocido como un enlace clave entre la antigua Unión Soviética y Europa, garantizando conexiones fluidas entre inversores, compradores y vendedores de ambos mercados.

Red Profesional y Alianzas Estratégicas

Scat Realty cuenta con un apoyo excepcional en el sector inmobiliario. Trabajamos en estrecha colaboración con las siguientes organizaciones:

Ayuntamientos y autoridades locales

Registro de la propiedad

Arquitectos

Abogados y despachos especializados

Casas de subastas

Instituciones financieras

Consultores y promotores

Estas alianzas garantizan procesos seguros, transparentes y eficientes, ofreciendo a nuestros clientes un apoyo integral desde la búsqueda inicial hasta la finalización de cada transacción.

Nuestros Servicios

Venta de propiedades inmobiliarias de lujo: villas exclusivas, mansiones, viviendas de diseño y apartamentos de alta gama.

Hoteles de lujo y activos comerciales: atracciones turísticas, hoteles boutique y propiedades con alto potencial de rentabilidad.

Terrenos para proyectos a gran escala: terrenos urbanizables, ubicaciones estratégicas para desarrollo residencial, turístico o industrial.

Plazas de aparcamiento y activos de inversión: oportunidades con alta demanda y rentabilidad garantizada.

Servicios de asesoría integral para inversores internacionales: análisis de mercado, asesoría legal, fiscal y estratégica.

Valores y Filosofía

Exclusividad: acceso a propiedades únicas cuidadosamente seleccionadas.

Integridad: transparencia en cada etapa del proceso.

Confidencialidad: máxima confidencialidad en todas las transacciones.

Enfoque multicultural: atención personalizada y profundo conocimiento de las necesidades de clientes de Europa y la antigua Unión Soviética.

Experiencia: más de diez años en el sector inmobiliario de lujo.