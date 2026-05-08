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Wohnungen am Meer in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
101
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
Diese herrliche Wohnung befindet sich in einem kleinen Fischerdorf in der Nähe von Budva nam…
$305,926
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Located in the iconic Tre Canne complex, right on the first line to the beach, this luxuriou…
$388,291
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese helle Wohnung befindet sich im ersten Stock des Gebäudes und hat eine Fläche von 75m2.…
$229,444
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CoexCoex
Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses Wohnhaus, das sich in Donja Lastva befindet, am nördli…
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
We present for rent for long term period  a luxuriously furnished and modern apartment in Bu…
$2,589
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Eigenschaftstypen in Miami-Dade County

condos
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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