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Studio-Wohnungen in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
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5 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Zum Verkauf, neue, möblierte Studiowohnung, 25m2, im 6. Stock eines 9-stöckigen Gebäudes, im…
$114,134
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Status: Voll genehmigt/legalisiert • Zustand: Einmal verwendet (wie neu) • Extras: Meerblick…
$152,963
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Studio-Apartment in einem Luxus-Komplex – Kombinieren von Komfort, modernem Design und einem…
$8,42M
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AdriastarAdriastar
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio-Wohnung im 5. Stock mit Blick auf El Segredo (ehemaliger Wald). Inklusive einem Flur,…
$114,134
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Studiowohnung Sveti Stefan 30m vom Meer entfernt. Meerblick, hat einen separaten Eingang, be…
$92,954
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Immobilienangaben in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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