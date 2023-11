Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €219,535

66 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Pearl House — Premium-Komplex von Imtiaz Developments in Jumeirah Village Circle. Das Gebäude wird 15 Stockwerke haben, darunter einen Keller und ein 4-stöckiges Podium. Zum Verkauf — 176 Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer mit maßgefertigten Möbeln. Immobilien — von 38 Quadratmetern. m bis 73 Quadratmeter. m. Alle Residenzen verfügen über einen Balkon mit Blick auf die Umgebung. Die Wohnung mit einem Schlafzimmer — verfügt über ein eingebautes Büro. Diese Option ist perfekt für Freiberufler. Infrastruktur: Pearl House wird erstklassige Annehmlichkeiten haben, darunter: - ein Clubraum mit Billardtisch; - Ladestation für Elektrofahrzeuge; - Fitnessstudio; - Hof; - Pool auf dem Dach; - zusätzliche Parkplätze für Besucher; - Kinderspielplatz. Ort: Das Pearl House befindet sich neben der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, sodass sich die Bewohner leicht im Emirat bewegen können. Motor City und Dubai Studio City erreichen Sie in 15 Minuten und den Dubai International Airport — in einer halben Stunde. In der Nähe befinden sich mehrere Bushaltestellen, darunter die Sobha Daffodil Apartments 1, JVC, der Al Wazzan Tower 1 usw. In 25 Minuten erreichen Sie viele Infrastruktureinrichtungen, darunter: - JVC — Halfa Park, Circle Community Park; - Tudomart Supermarkt; - LIFE Pharmacy — JVC LIFE; - JVC Masjid — Masjid Fatma Al Sayed Mohammad Yousuf Sharaf; - Karama Medical Center für rechte Gesundheit, Aster Clinic JVC; - Circle Mall; - Restaurants Definieren Sie Türkisch, Trattoria by Cinque | Italienisches Restaurant in JVC, Farm City Dubai usw. Der Komplex grenzt an das Hotel mit privaten Luxusapartments FIVE Jumeirah Village Hotel. Es gibt ein Boutique-Spa, einen Fitnessraum, einen großen Pool, Restaurants und andere erstklassige Annehmlichkeiten. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!