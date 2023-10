New residence Central Park with swimming pools and gardens, Al Wasl, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €292,978

70 m² 1

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Komfortable und wunderschön eingerichtete Aura Apartments in der Gegend von Jebel Ali in Dubai. Die Bewohner des Aura-Komplexes haben Zugang zu Dienstleistungen und Annehmlichkeiten wie Cafés und Restaurants, Geschäften, einem Fitnessstudio mit Fitnessraum, einem Swimmingpool und angelegten Gärten. Es gibt einen 24-Stunden-Concierge-Service und Sicherheit. Das Gebiet verfügt über eine gut geplante und entwickelte Infrastruktur: - Restaurants und Cafés 1762 JAFZA, Starbucks und La Mensa; - Ibn Battuta Mall; - Al Shahama Supermarkt; - Les UK School; - Krankenhaus DP World Clinic. 100% Zahlung innerhalb von 30 Tagen. Die Anlage wurde im Juni 2020 in Betrieb genommen. Es ist möglich, die Wohnung sowohl persönlich als auch online anzuzeigen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!