Wohnkomplex New Baltimore Residence with a swimming pool and sports grounds, Town Square, Dubai, UAE

Baltimore ist ein Wohnprojekt, das nicht nur ein Ort für das Leben wird, sondern die eigentliche Quelle der Inspiration und Gemütlichkeit. Dieses Projekt verbindet ideal alles, was für ein komfortables und aktives Leben in der modernen Stadt erforderlich ist. Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen und malerischen Umgebung, eröffnet unglaubliche Möglichkeiten für Erholung, Arbeit und Kommunikation mit Freunden und Familie.

Alle Details werden für Ihre Bequemlichkeit und Freizeit gedacht, von geräumigen und hellen Zimmern mit großen Fenstern bis hin zu stilvollen und funktionalen Küchen, die Ihnen jeden Moment zu Hause genießen können. Geräumige und komfortable Schlafzimmer, die mit hochwertigen Materialien gemacht werden, sorgen für die echte Entspannung und Gemütlichkeit.

Für diejenigen, die einen aktiven Lebensstil mögen, gibt es moderne Annehmlichkeiten. Der Komplex umfasst ein Fitnesscenter, in dem Sie jederzeit fit bleiben und für den Sport einsteigen können. Basketball und Fußballplatz, ideal für Sportunterhaltung mit Ihren Freunden im Freien, warten auf Sie. Es gibt auch Jogging- und Radwege, einen Parkplatz.

Die einzigartige Atmosphäre der Gegend wird die idealen Bedingungen für diejenigen schaffen, die nicht nur Unterkunft suchen, sondern einen Ort für eine richtige Erholung.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Basketballplatz

Joggen und Radwege

Kinderspielplatz

Fußballplatz

Tennis- und Paddelplätze

Haustiere erlaubt

Fitness Club

Grillplatz

Abschluss — 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan 50/50.

Eigenschaften der Wohnungen

Ohne Möbel, nur mit Geräten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Lage am Stadtplatz macht diesen Komplex zur idealen Wahl. Die Bereiche bieten zahlreiche Annehmlichkeiten, die das Leben komfortabel und vielfältig machen. Der Skatepark ist der ideale Ort für junge Menschen und alle, die fit bleiben wollen. Activity-Fans können Skateboard, Roller und Roller Skate hier. Supermärkte, Cafés und Restaurants sind zu Fuß erreichbar, so dass Sie Einkaufen gehen und köstliche Speisen einfach und schnell genießen können. In der Umgebung befindet sich ein Kurpark. Dies ist ein sicherer und gepflegter Raum, wo Ihre Haustiere laufen, spielen und mit anderen Hunden kommunizieren können. Regelmäßige Veranstaltungen und Parteien fördern die Stärkung der Beziehungen zwischen den Bewohnern und schaffen das Gemeinschaftsgefühl.