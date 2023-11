Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €497,633

76–107 m² 2

Kapitulation vor: 2026

DG1 Living – ist ein 20-stöckiger Premium-Komplex von DarGlobal am Dubai Water Canal in Business Bay. Zum Kauf stehen Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern zur Verfügung. Jede Residenz verfügt über einen Balkon und in einem Anwesen mit drei Schlafzimmern wird ein Zimmer für Bedienstete bereitgestellt, um den größtmöglichen Komfort für die Eigentümer zu gewährleisten. Infrastruktur: - Grillplatz; - Parken; - Fußgängerwege; - Pool; - Gemeinschaftsbereich mit Pool; - Fitnessraum. Ort: Die Bewohner von Business Bay erreichen die Innenstadt von Dubai in 10 Minuten. Der berühmte internationale Flughafen Dubai Marina und Dubai erreichen Sie mit dem Auto in 20 bis 25 Minuten. Die nächsten Bushaltestellen sind der Binary Tower 1 — sowie die U-Bahn-Station Business Bay, die 10 bis 15 Gehminuten entfernt ist. Familien mit Kindern können nahe gelegene Schulen besuchen: Blossom Business Bay Kindergarten, Learning Tree Kree Kids Kids Kids Kids Kids Kids sowie JSS Private School und Global Indian International School. Business Bay verfügt über viele Unterhaltungszentren, die mit dem Auto in nur wenigen Minuten von zu Hause aus erreichbar sind.