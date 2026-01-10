Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Usativska silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Usativska silska gromada, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Nabereschne, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Nabereschne, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/4
$30,000
Wohnung 3 zimmer in Ussatowe, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Ussatowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 5/5
$36,000
Immobilienangaben in Usativska silska gromada, Ukraine

