Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Schidnyzja
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Schidnyzja, Ukraine

;
5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 500 m² in Schidnyzja, Ukraine
Gewerbefläche 1 500 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Ich werde einen Gewinn zahlen, indem ich Geschäfte im Zentrum eines Resorts unter einem duft…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Andere 850 m² in Schidnyzja, Ukraine
Andere 850 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 850 m²
Ich verkaufe das Geschäft bereit für das Resort East: Das Gebäude der Fläche ist 850 m2,14 Z…
$999,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 1 421 m² in Schidnyzja, Ukraine
Gewerbefläche 1 421 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 1 421 m²
Ich werde Ihnen eine besonders gesunde Gruppe im Zentrum von Centhonk geben, die ein baluolo…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Andere 425 m² in Schidnyzja, Ukraine
Andere 425 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 425 m²
Ein Gästehaus im Osten auf dem Gipfel des Berges, ein Familienunternehmen, ein Überleben. D…
$649,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 560 m² in Schidnyzja, Ukraine
Gewerbefläche 560 m²
Schidnyzja, Ukraine
Fläche 560 m²
Ich werde den Brennstoffkomplex verkaufen, der auf dem nationalen Wert des Ostens liegt. Es…
$699,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen