Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Owidiopol
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Owidiopol, Ukraine

;
2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 6 000 m² in Owidiopol, Ukraine
Gewerbefläche 6 000 m²
Owidiopol, Ukraine
Fläche 6 000 m²
Um 100 % der Firmenrechte an TOV mit einer einzigartigen vergessenen Fassade von Land dilyan…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 985 m² in Owidiopol, Ukraine
Gewerbefläche 985 m²
Owidiopol, Ukraine
Fläche 985 m²
Alices Ruhezentrum umfasst: - Restauran (2 Zimmer); - Autowäsche; - Milliarden; - Hotel. Es …
$450,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen