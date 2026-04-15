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Langfristige Miete von Büros in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
88
140 immobilienobjekte total found
Büro 60 m² in Odessa, Ukraine
Büro 60 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 60 m²
30460. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$902
pro Monat
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Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
30232. Ich werde ein Büro im Business Center "Kadorr" auf dem Französischen Boulevard mieten…
$1,162
pro Monat
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Büro 106 m² in Odessa, Ukraine
Büro 106 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 106 m²
27583. Ich werde ein Büro in der Business-Center auf Grecheskaya Square mieten, Vice-Admiral…
$900
pro Monat
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Büro 125 m² in Odessa, Ukraine
Büro 125 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 125 m²
27304. Bürofläche zur Miete in Olvia Business Center. Vize-Admiral Zhukov. Gesamtfläche 125 …
$1,500
pro Monat
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Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
30244. Büro mit moderner Renovierung in Arcadia. Gesamtfläche 97.1 qm, 4 Büros mit Meerblick…
$1,165
pro Monat
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Büro 145 m² in Odessa, Ukraine
Büro 145 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 145 m²
30242. Ich werde ein Büro in Kadorr city mall auf Genuezskaya ohne Provision mieten. Das Bü…
$2,165
pro Monat
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Büro 976 m² in Odessa, Ukraine
Büro 976 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 976 m²
23844. Ich werde ein geräumiges Gebäude in der Richelievskaya Street / Grecheskaya Street mi…
$7,500
pro Monat
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Büro 62 m² in Odessa, Ukraine
Büro 62 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 62 m²
30310. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$932
pro Monat
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Büro 63 m² in Odessa, Ukraine
Büro 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30647. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$997
pro Monat
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Büro 73 m² in Odessa, Ukraine
Büro 73 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 73 m²
30278. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$1,088
pro Monat
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Büro 53 m² in Odessa, Ukraine
Büro 53 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 53 m²
Der einzelne Kubikblock im 1. Stock des 20. Stock, die Gesamtfläche von 53, 3 m, ist nützlic…
$550
pro Monat
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Büro 165 m² in Odessa, Ukraine
Büro 165 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 165 m²
27305. Büro zur Miete im Stadtzentrum. Wohnanlage Star von Ellada. Gesamtfläche 165 m2. Gerä…
$1,650
pro Monat
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Büro 66 m² in Odessa, Ukraine
Büro 66 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 66 m²
30234. Ich werde ein Büro im Business Center "Kadorr" auf dem Französischen Boulevard mieten…
$656
pro Monat
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Büro 63 m² in Odessa, Ukraine
Büro 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30281. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$938
pro Monat
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Büro 66 m² in Odessa, Ukraine
Büro 66 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 66 m²
30239. Miete OHNE KOMMISSION in der 39. Perle, ein modernes Business-Center auf Französisch …
$662
pro Monat
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Büro 63 m² in Odessa, Ukraine
Büro 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30643. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$1,004
pro Monat
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Büro 71 m² in Odessa, Ukraine
Büro 71 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 71 m²
22799. Ich werde ein Büro mit einer Gesamtfläche von 71 qm mieten. Im Kadorr Business Center…
$1,065
pro Monat
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Büro 200 m² in Odessa, Ukraine
Büro 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
18355. Geräumiger Büroraum im Olvia Business Center. Gesamtfläche 200 m2. Zwei Büros von 100…
$3,000
pro Monat
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Büro 90 m² in Odessa, Ukraine
Büro 90 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
17596. Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$720
pro Monat
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Büro 59 m² in Odessa, Ukraine
Büro 59 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
30345. Ich werde ein Büro in der Napoleon Business Center auf Uspenskaya mieten. Gesamtfläch…
$730
pro Monat
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Büro 83 m² in Odessa, Ukraine
Büro 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30323. Ich werde ein Büro in einem neuen Businesscenter von Kadorr auf dem italienischen Bou…
$1,324
pro Monat
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Büro 144 m² in Odessa, Ukraine
Büro 144 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 144 m²
27818 Büro zu vermieten ohne Provision in Arcadia auf Genuezskaya Street. Gesamtfläche 144 q…
$2,165
pro Monat
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Büro 83 m² in Odessa, Ukraine
Büro 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30313. Ich werde ein Büro im Geschäftszentrum Kadorr City Mall auf Genuezskaya mieten. Keine…
$1,235
pro Monat
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Büro 221 m² in Odessa, Ukraine
Büro 221 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 221 m²
24714. Ich werde ein Büro in der Innenstadt an der Grecheskaya Street mieten. Business-Cente…
$3,315
pro Monat
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Büro 248 m² in Odessa, Ukraine
Büro 248 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 248 m²
19817. Eine Prämisse im VERTEX Business Center an der Shevchenko Avenue ist verfügbar. Das B…
$2,976
pro Monat
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Büro 976 m² in Odessa, Ukraine
Büro 976 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 976 m²
25792. Ich werde ein Büro für ein großes Unternehmen, im Stadtzentrum, an der Kreuzung von R…
$7,500
pro Monat
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Büro 50 m² in Odessa, Ukraine
Büro 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
ANHANG Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$400
pro Monat
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Büro 57 m² in Odessa, Ukraine
Büro 57 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 57 m²
22798. Ich werde ein Büro mit einer Gesamtfläche von 57 qm mieten. Im Kadorr Business Center…
$855
pro Monat
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Büro 120 m² in Odessa, Ukraine
Büro 120 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 120 m²
17594. Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$960
pro Monat
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Büro 82 m² in Odessa, Ukraine
Büro 82 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 82 m²
30247. Ich werde ein Büro im Geschäftszentrum Kadorr City Mall auf Genuezskaya mieten. Keine…
$1,225
pro Monat
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