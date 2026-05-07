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Langfristige Miete von Büros in Odessa, Ukraine

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88 immobilienobjekte total found
Büro 165 m² in Odessa, Ukraine
Büro 165 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 165 m²
27305. Büro zur Miete im Stadtzentrum. Wohnanlage Star von Ellada. Gesamtfläche 165 m2. Gerä…
$1,650
pro Monat
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Büro 50 m² in Odessa, Ukraine
Büro 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
ANHANG Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$400
pro Monat
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Büro 538 m² in Odessa, Ukraine
Büro 538 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 538 m²
Das alte Büro auf dem französischen Boulevard, der 1. Etage, der Clag "Sigurd Hall" -- das F…
$13
pro Monat
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Büro 66 m² in Odessa, Ukraine
Büro 66 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 66 m²
30239. Miete OHNE KOMMISSION in der 39. Perle, ein modernes Business-Center auf Französisch …
$662
pro Monat
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Büro 101 m² in Odessa, Ukraine
Büro 101 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 101 m²
30241. Ich werde ein Büro in Kadorr city mall auf Genuezskaya ohne Provision mieten. Das Bür…
$1,512
pro Monat
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Büro 710 m² in Odessa, Ukraine
Büro 710 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 710 m²
Das Büro, in dem das Team friedlich arbeitet, auch wenn die Trennung 710 m im Geschäftszentr…
$2,840
pro Monat
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Büro 265 m² in Odessa, Ukraine
Büro 265 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 265 m²
25842. Büro zur Miete auf Shevchenko Avenue. Gesamtfläche 265 m2. Renoviert in hellen Farben…
$2,900
pro Monat
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Büro 66 m² in Odessa, Ukraine
Büro 66 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 66 m²
30238. Miete OHNE KOMMISSION in der 39. Perle, ein modernes Business-Center auf Französisch …
$658
pro Monat
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Büro 90 m² in Odessa, Ukraine
Büro 90 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
17602 Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büroraum mit einer G…
$720
pro Monat
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Büro 80 m² in Odessa, Ukraine
Büro 80 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 80 m²
18363. Mieten in der B. Arnautskaya Street. Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock…
$610
pro Monat
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Büro 221 m² in Odessa, Ukraine
Büro 221 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 221 m²
24714. Ich werde ein Büro in der Innenstadt an der Grecheskaya Street mieten. Business-Cente…
$3,315
pro Monat
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Büro 195 m² in Odessa, Ukraine
Büro 195 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 195 m²
26645. Ich werde einen vorderen Büroraum auf Bolshaya Arnautskaya mieten. Vordereingang und …
$1,950
pro Monat
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Büro 145 m² in Odessa, Ukraine
Büro 145 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 145 m²
30242. Ich werde ein Büro in Kadorr city mall auf Genuezskaya ohne Provision mieten. Das Bü…
$2,165
pro Monat
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Büro 650 m² in Odessa, Ukraine
Büro 650 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 650 m²
30890. Ich werde ein Büro mit einer Fläche von 650 qm übergeben. Auf der Straße. Basar. Schr…
$6,500
pro Monat
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Büro 120 m² in Odessa, Ukraine
Büro 120 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 120 m²
17594. Eine Prämisse im Stadtzentrum steht zur Miete zur Verfügung. Ein Büro mit einer Gesa…
$960
pro Monat
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Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
30232. Ich werde ein Büro im Business Center "Kadorr" auf dem Französischen Boulevard mieten…
$1,162
pro Monat
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Büro 605 m² in Odessa, Ukraine
Büro 605 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 605 m²
27460 Büro zur Miete in einem Businesscenter in der Bunina Street. Die gesamte erste Etage i…
$7,260
pro Monat
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Büro 45 m² in Odessa, Ukraine
Büro 45 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 45 m²
155 Büro zur Miete im Businesscenter "Dvorets Kamo". Schöne Fassadeneingang. Hochwertige Rep…
$450
pro Monat
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Büro 105 m² in Odessa, Ukraine
Büro 105 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 105 m²
30280. Ich werde ein Büro von 104,4 qm im Geschäftszentrum auf Uspenskaya mieten. Es ist für…
$1,305
pro Monat
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Büro 91 m² in Odessa, Ukraine
Büro 91 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 91 m²
30287. Ich werde ein Büro im Geschäftszentrum Kadorr City Mall auf Genuezskaya mieten. Keine…
$1,368
pro Monat
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Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30272. Ich werde ein Büro von 64.2 qm im Business Center auf Uspenskaya mieten. Es ist für 3…
$800
pro Monat
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Büro 50 m² in Odessa, Ukraine
Büro 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
155 Gemietete Räumlichkeiten im Geschäftszentrum "Dvorets Kamo" im 1. Stock, Hof. Hochwertig…
$500
pro Monat
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Büro 59 m² in Odessa, Ukraine
Büro 59 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
30589. Ich werde ein helles Zimmer mit Panoramaverglasung in Kadorr auf Jekaterininskaya mie…
$680
pro Monat
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Büro 50 m² in Odessa, Ukraine
Büro 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
15621 Bürofläche zur Miete im Businesscenter "Dvorets Kamo". Vorzügliche Fläche, guter Trans…
$500
pro Monat
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Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
30336. Ich werde ein Büro in der Napoleon Business Center auf Uspenskaya mieten. Gesamtfläch…
$510
pro Monat
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Büro 312 m² in Odessa, Ukraine
Büro 312 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 312 m²
18331. Fassaden in der Yasnaya Street. Neu renoviertes Büro. Gesamtfläche 312 m2. Zwei Badez…
$2,400
pro Monat
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Büro 59 m² in Odessa, Ukraine
Büro 59 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
30346. Ich werde ein Büro in der Napoleon Business Center auf Uspenskaya mieten. Gesamtfläch…
$730
pro Monat
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Büro 200 m² in Odessa, Ukraine
Büro 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
34890. Ich werde das Büro im Geschäftszentrum auf Bolshaya Arnautskaya / Rishelevskaya Straß…
$1,185
pro Monat
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Büro 79 m² in Odessa, Ukraine
Büro 79 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 79 m²
30331. Ich werde ein Büro in einem Businesscenter auf dem Französischen Boulevard mieten. Ei…
$1,185
pro Monat
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Büro 83 m² in Odessa, Ukraine
Büro 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30330. Ich werde ein Büro in einem Businesscenter auf dem Französischen Boulevard mieten. Ei…
$1,235
pro Monat
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