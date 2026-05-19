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Penthäuser in Odesa Raion, Ukraine

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Penthouse 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Penthouse 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 989 m²
Stockwerk 7/3
Einzigartiges 3-stöckiges Penthouse im Zentrum von OdesaEin einzigartiges 3-stöckiges Pentho…
$3,00M
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Penthouse 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Penthouse 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 16/17
✨ Ausgezeichnetes Penthouse mit dem System "Smart House" in der Wohnanlage "Army"??Wir bring…
$330,000
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