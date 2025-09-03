Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
1149
Lymanka
244
Welykodolynske
12
Tschornomorsk
6
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 6 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Eine Anfrage stellen
