Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odessa
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Odessa, Ukraine

;
1 immobilienobjekt total found
Studio 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Studio 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/3
(Seufzer)Die perfekte Wohnung im Herzen von Odessa ist Ihr neues Haus oder ein florierendes …
$103,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Odessa, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen