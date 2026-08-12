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Büroräumen in Odesa Urban Hromada, Ukraine

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Odessa
120
139 immobilienobjekte total found
Büro 45 m² in Odessa, Ukraine
Büro 45 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 45 m²
37926 Verkauf von Büro in Kadorr City, 62 Pearls Business Center auf der Straße. Krasnow Wi…
$59,000
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Büro 42 m² in Odessa, Ukraine
Büro 42 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
ANHANG Ich werde Räumlichkeiten für ein Büro, eine Entwicklungsschule, eine Sprachschule im …
$27,300
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Büro 770 m² in Odessa, Ukraine
Büro 770 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 770 m²
8295. Wir bieten zum Verkauf, ein freistehendes, 2-stöckiges Gebäude, Neubau, im Zentrum auf…
$770,000
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TekceTekce
Büro 58 m² in Odessa, Ukraine
Büro 58 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 58 m²
11171 Ich werde den Einkaufsbereich im Wohnkomplex Graf am Pädagogischen verkaufen. Gesamtfl…
$105,000
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Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
36158. Bürofläche auf der Novoselsky Street ist zum Verkauf. Gesamtfläche von 97 qm. Ein se…
$42,500
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Büro 33 m² in Odessa, Ukraine
Büro 33 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 33 m²
13306. Im Verkauf Büro in einem neuen Wohnkomplex "ItTown" von der Firma Space in der Innens…
$42,500
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Büro 65 m² in Odessa, Ukraine
Büro 65 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 65 m²
Ein vorbereitetes Geschäft, das am ersten Tag nach der Vereinbarung ein stetiges Einkommen b…
$82,939
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Büro 50 m² in Odessa, Ukraine
Büro 50 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 50 m²
Nr. 5496. Ein Büro in der Nähe von Shevchenko Park wird zum Verkauf angeboten. Gesamtfläche …
$45,000
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Büro 277 m² in Odessa, Ukraine
Büro 277 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 277 m²
20406 Verkauf von Büroflächen im Zentrum. Große Renovierung. Offener Frontraum. Es gibt Klim…
$375,000
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Büro 700 m² in Odessa, Ukraine
Büro 700 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 700 m²
Das Büro des Unternehmens für die Skala im Herzen von Odessa ist ein neues Business Center m…
$3,200
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Büro 45 m² in Odessa, Ukraine
Büro 45 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 45 m²
Selling Farad in Odessa Center (45 m 2, 3 min zu Shevenka Park) Position: Odessa's ideales Z…
$75,000
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Büro 142 m² in Odessa, Ukraine
Büro 142 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 142 m²
32971 Die Fassade des neuen Hauses Gesamtfläche: 142m2 Erster Stock. Kombiniert Status der …
$320,000
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Büro 65 m² in Odessa, Ukraine
Büro 65 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 65 m²
22175 Zu verkaufen ist ein Grundstück im 1. Stock in der Wohnanlage 63 Zhemchuzhina. Individ…
$169,000
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Büro 181 m² in Odessa, Ukraine
Büro 181 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 181 m²
20688 Ich verkaufe eine Fassade zum freien Gebrauch. Das Hotel liegt im Herzen von Odessa. V…
$290,000
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Büro 53 m² in Odessa, Ukraine
Büro 53 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 53 m²
34700. Auf Verkauf Räumlichkeiten in LCD Watercolor 4, die es zu einer ausgezeichneten Optio…
$46,000
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Büro 35 m² in Odessa, Ukraine
Büro 35 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 35 m²
31126. Ein ausgezeichnetes Büro für Unternehmen sowie zu vermieten. Komplett bereit, Klimaan…
$32,000
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Büro 570 m² in Odessa, Ukraine
Büro 570 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 570 m²
Nr. 1257. Wir bieten einen repräsentativen Büroraum im Herzen der Stadt auf Puschkinskaja / …
$950,000
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Büro 39 m² in Odessa, Ukraine
Büro 39 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 39 m²
III69 Ich werde ein Einzelhandelsgebiet in der Wohnanlage "Graf" auf Pädagogisch verkaufen. …
$50,000
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Büro 148 m² in Odessa, Ukraine
Büro 148 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 148 m²
ANHANG Verkauf in einem neuen Haus in Arcadia. Gesamtfläche von 148 qm. Planung - geräumige …
$150,200
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Büro 161 m² in Odessa, Ukraine
Büro 161 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 161 m²
16423 Ich werde ein nicht-wohnliches Freiraum mit einer Fläche von 161 Quadratmetern verkauf…
$120,000
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Büro 59 m² in Odessa, Ukraine
Büro 59 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
27427. Zu verkaufen ist eine Dreizimmerwohnung in einem Blockhaus auf der Straße. Srednefont…
$43,000
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Büro 90 m² in Odessa, Ukraine
Büro 90 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
37823. Ich werde kommerzielle Räumlichkeiten in einem neuen Geschäftszentrum auf der Sofievs…
$85,000
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Büro 99 m² in Odessa, Ukraine
Büro 99 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 99 m²
15834 Ich werde die Räumlichkeiten auf Kotowski verkaufen. Zimmer 99 m2. Gute Reparatur. Das…
$139,000
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Büro 92 m² in Odessa, Ukraine
Büro 92 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 92 m²
4802. Ich verkaufe Räumlichkeiten auf Artillery Straße. Gesamtfläche von 92 qm. Es besteht a…
$75,000
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Büro 222 m² in Odessa, Ukraine
Büro 222 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 222 m²
10346. Wir bieten zum Verkauf ein separates Verwaltungsgebäude auf der Novikov Street. Gesam…
$170,000
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Büro 368 m² in Odessa, Ukraine
Büro 368 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 368 m²
30939 ein Geschäftsgebäude werden in einem belebten Stadtzentrum auf der Malaya Arnautskaya …
$290,000
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Büro 3 789 m² in Odessa, Ukraine
Büro 3 789 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 789 m²
18198 Gebäude zum Verkauf im Stadtzentrum. 10 Etagen, Gesamtfläche 3789m2. In einem Zustand …
$7,00M
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Büro 603 m² in Odessa, Ukraine
Büro 603 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 603 m²
Nr. 5646. Wir bieten zum Verkauf ein freistehendes Gebäude in der Nähe von Odessa Flughafen.…
$470,000
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Büro 420 m² in Odessa, Ukraine
Büro 420 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 420 m²
19967 Wir bieten zum Verkauf Bürofläche in der Elite-Komplex "Karkashadze Houses". Gesamtflä…
$200,000
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Büro 128 m² in Odessa, Ukraine
Büro 128 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 128 m²
21641 Verkauf Bürofläche in der Wohnanlage Orion auf der Straße. Literatur. Gesamtfläche 129…
$128,000
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