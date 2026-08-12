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Hotels in Odesa Urban Hromada, Ukraine

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Odessa
37
48 immobilienobjekte total found
Hotel 270 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
ANHANG Wir bieten ein fertiges Geschäft im Odessa Center auf der Jekaterinskaya Street zu ve…
$420,000
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Hotel 475 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 475 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 475 m²
36918 Zum Verkauf zweistöckiges Haus auf der Lviv Straße, mit einer Gesamtfläche von 475 m2 …
$430,000
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Hotel 900 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 900 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 900 m²
No5507. Ich werde ein 4-Level-Haus in Arcadia verkaufen. Gesamtfläche von 900 m2. Es ist für…
$650,000
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TekceTekce
Hotel 40 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
33056 Wohnungen zum Verkauf in Maristella Marine Residence. Die Gesamtfläche beträgt 40 Quad…
$145,000
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Hotel 700 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 700 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 700 m²
3348. Wir bieten ein freistehendes 3-stöckiges Gebäude mit einem fertigen Hotelgeschäft im Z…
$1,20M
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Hotel 149 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 149 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 149 m²
3581. Wir bieten zum Verkauf ein Mini-Hotel in der Nähe des griechischen Platzes. Gesamtfläc…
$200,000
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Hotel 100 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
11692. Zum Verkauf ein Minihotel mit 5 Zimmern in der Wohnanlage "Acapulno-2". Jedes Zimmer …
$153,000
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Hotel 176 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 176 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 176 m²
Nr. 3361. Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in der Hotelanlage "Maristella" auf der Bernardaz…
$281,600
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Hotel 1 600 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 600 m²
№ 1319 Wir bieten ein fertiges Hotelgeschäft in Arkadien auf der Straße zum Verkauf an. Kama…
$1,60M
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Hotel 100 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
33073. Ich verkaufe die Betriebssauna im Zentrum. Gesamtfläche von 100 qm. Der vordere Einga…
$80,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
9265. Im Herzen von Odessa, nur 2 Gehminuten von Deribasovskaya und Opernhaus, bieten wir Ih…
$550,000
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Hotel 171 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
9166. Wir bieten 3 Hotelzimmer im Hotel- und Apartmentkomplex "Maristella" zum Verkauf an. G…
$450,000
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Hotel 511 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 511 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 511 m²
Nein. 3318. . . Wir bieten den fertigen Hotelkomplex der Apartments "Arcadia Gold" auf der S…
$1,50M
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Hotel 260 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 260 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 260 m²
3349. Wir bieten ein Zimmer mit einem fertigen Hotelgeschäft auf der Straße zu verkaufen. Gr…
$550,000
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Hotel 300 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 300 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 300 m²
Nr. 3372. Wir bieten Ihnen ein neues Betriebshotel im Block vom Domplatz zu verkaufen. Gesam…
$500,000
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Hotel 3 000 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 3 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Nr. 2270. Wir bieten den Immobilienkomplex des Hotel- und Bürozentrums auf 10 Art. B. Fontan…
$3,00M
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Hotel 4 883 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 4 883 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 4 883 m²
Nein. 1329. . . Wir bieten ein dreistöckiges Hotel an einem malerischen Ort der Arcadia Bay …
$9,50M
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Hotel 235 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 235 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 235 m²
30535. Verkauf eines Minihotels in einem neuen Komplex in der Tschernomorskaja Gegend. Gesam…
$260,000
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Hotel 171 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
3331. ..Ich werde Wohnungen in MARISTELLA verkaufen, mit einer Gesamtfläche von 171 qm, Kras…
$350,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
Nr. 1275 Wir bieten zum Verkauf ein neues 3-stöckiges Hotel. Levanevsky. Gesamtfläche von 50…
$1,20M
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Hotel 257 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 257 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 257 m²
27328. Verkauf von 3-Level-Wohnungen in Arcadia. Im Erdgeschoss befindet sich ein komfortabl…
$490,000
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Hotel 130 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 130 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 130 m²
23855. Verkauf einer bestehenden Herberge als fertiges Geschäft auf dem Platz. Sobornaya. En…
$189,000
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Hotel 750 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 750 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 750 m²
7997. Wir bieten zum Verkauf ein neues 4-stöckiges, freistehendes Hotel im Resort-Bereich vo…
$360,000
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Hotel 200 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
12169. Mini Hotel mit 8 Zimmern im Bereich 411 Batterien. Separates Gebäude 200 m2 3 Etagen,…
$155,000
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Hotel 40 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
33057 Wohnungen zum Verkauf in Maristella Marine Residence. Die Gesamtfläche beträgt 40 Quad…
$145,000
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Hotel 224 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 224 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 224 m²
6855. Wir bieten zum Verkauf Apart-Hotel in der profitabelsten Gegend der Stadt - Arcadia. D…
$290,000
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Hotel 360 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 360 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 360 m²
Nr. 1282. Wir bieten ein Hotel zum Verkauf an. Kotowski auf der Straße. South Road. Seaside.…
$120,000
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Hotel 1 899 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 899 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 899 m²
9849. . . Wir bieten zum Verkauf einen Hotelkomplex mit 10 EL an. Fontana. Hergestellt auf 3…
$6,00M
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Hotel 420 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 420 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 420 m²
Nr. 3459. Wir bieten zum Verkauf ein freistehendes 2-stöckiges Gebäude, umgewandelt in ein H…
$820,000
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Hotel 5 000 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 5 000 m²
36765 Exklusiver Hotelkomplex am Meer - ein Raum des Komforts, des Status und des stabilen E…
$6,00M
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