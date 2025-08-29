Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Ukraine
  3. Oblast Odessa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Oblast Odessa, Ukraine

Odessa
1149
Lymanka
244
Welykodolynske
12
Tschornomorsk
6
3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 6 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Haus 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
$365,000
Haus 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Plot Square: 3 acres of land (state act)   Red brick house, monolithic ceiling, basalt wo…
$255,000
Immobilienangaben in Oblast Odessa, Ukraine

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
