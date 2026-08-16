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Gewerbeimmobilien in Oblast Kyjiw, Ukraine

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Gewerbefläche 7 700 m² in Baryschiwka, Ukraine
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Baryschiwka, Ukraine
Fläche 7 700 m²
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Geschäft 90 m² in Wyschhorod, Ukraine
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Wyschhorod, Ukraine
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/9
Verkauf von Fassaden Prima, Iwano-Frankiwsk, vul. Mazepi 183k1 - Prokhidny, das ist anstelle…
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Fertiges Geschäft 6 929 m² in Bila Zerkwa, Ukraine
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Bila Zerkwa, Ukraine
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Lager 5 000 m² in Boryspil, Ukraine
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Boryspil, Ukraine
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 1
Lagerkomplex im Bereich Boryspil.Es ist ideal für die Lagerung von pharmazeutischen Produkte…
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