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Gewerbeimmobilien in Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine

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Iwano-Frankiwsk
6
16 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 000 m² in Polianytsia, Ukraine
Gewerbefläche 2 000 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 2 000 m²
Eröffnen Sie eine einzigartige Gelegenheit, in ein renommiertes Hotel zu investieren, das si…
$3,30M
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Gewerbefläche 4 000 m² in Deliatyn, Ukraine
Gewerbefläche 4 000 m²
Deliatyn, Ukraine
Fläche 4 000 m²
Ich verkaufe Ihnen eine leistungsstarke kommerzielle Suite in Delhi. Es liegt in der Nähe d…
$6,00M
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Gewerbefläche 1 300 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 1 300 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 1 300 m²
Ich werde das Buzon-Geschäft verkaufen, das ein FLOST-Hotel ist. Die Gesamtfläche des Raumes…
$2,07M
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TekceTekce
Andere 1 200 m² in Verkhnii Yaseniv, Ukraine
Andere 1 200 m²
Verkhnii Yaseniv, Ukraine
Fläche 1 200 m²
Ich werde das Hotel Sadiba in die Malereiecke der Karpaten von der Spitze des Issen geben. …
$1,38M
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Gewerbefläche 1 497 m² in Kalusch, Ukraine
Gewerbefläche 1 497 m²
Kalusch, Ukraine
Fläche 1 497 m²
Wir bieten Ihnen einen Ort des freien Zwecks, der im Herzen der Stadt Kaluash ist. Die Immo…
$1,20M
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Andere 750 m² in Polianytsia, Ukraine
Andere 750 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 750 m²
Bereiten Sie ein neues Hotel in der Nähe von Bukoville, ein Urlaub, über die erste Ausfahrt,…
$1,29M
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Gewerbefläche 900 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 900 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 900 m²
Ich verkaufe Produktionskomplex in Iwano-Französisch Die Gesamtfläche beträgt 900 m2. Setzen…
$1,15M
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Gewerbefläche 345 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 345 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 345 m²
Ich verkaufe Büroräume im Zentrum der Stadt, A-like Open Space, mit einer leistungsstarken l…
$599,999
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Gewerbefläche 3 500 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 3 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 3 500 m²
Der Cani-gesunde vierstöckige Komplex in Ivano-Frankika mit völliger Autonomie auf seinem La…
$2,50M
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Gewerbefläche 2 500 m² in Khryplyn, Ukraine
Gewerbefläche 2 500 m²
Khryplyn, Ukraine
Fläche 2 500 m²
Hotel Recreation Base, Rehabilitationszentrum Sloboda Karpaten 1,5 HektarDie Kosten der Anla…
$1,000,000
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Andere 510 m² in Polianytsia, Ukraine
Andere 510 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 510 m²
Cojplar - vier Häuser in den Bergen - Polyakov, Bukovel, Karshoo Working Income Business Je…
$1,20M
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Gewerbefläche 10 000 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 10 000 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 10 000 m²
Ich verkaufe oder gebe es zu Remmont-mechanischen Bedingungen. c. Drunk, Burshnian ZPD-140. …
$3,20M
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Gewerbefläche 5 500 m² in Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Gewerbefläche 5 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraine
Fläche 5 500 m²
Ein schwedischer Zasniquan in L.A. Frankik, Lviv Es ist eine gute Konvention. Die Gesamtfläc…
$1,80M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Polianytsia, Ukraine
Gewerbefläche 1 000 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 1 000 m²
Ich verkaufe das Hotel an Polonka, die Resort-Zone, Bukow. Mit herrlichem Blick auf die Berg…
$1,25M
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Gewerbefläche 700 m² in Polianytsia, Ukraine
Gewerbefläche 700 m²
Polianytsia, Ukraine
Fläche 700 m²
Es scheint wie ein Ready-Restaurant-Geschäft im Herzen von Carpath-Gift! Companine führt zwe…
$2,65M
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Historisches Hotelprojekt mit Heilquelle in Sloboda in Rajon Kolomyja, Ukraine
Historisches Hotelprojekt mit Heilquelle in Sloboda
Rajon Kolomyja, Ukraine
Zimmer 40
Fläche 2 450 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf steht ein Hotelkomplex in einer vielversprechenden Tourismusregion der Oblast Iw…
$1,41M
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