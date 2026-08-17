Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Tschornomorsk
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Tschornomorsk, Ukraine

;
2 immobilienobjekte total found
Büro 69 m² in Tschornomorsk, Ukraine
Büro 69 m²
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 69 m²
35326. Zum Verkauf stilvolles und funktionales Büro in einem der besten Gegenden der Stadt C…
$60,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 3 110 m² in Tschornomorsk, Ukraine
Gewerbefläche 3 110 m²
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 3 110 m²
26760 Verkauf eines Komplexes von Gebäuden in Chernomorsk. Ausgestattete Autodepot. Gesamtfl…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen