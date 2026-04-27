Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Bilhorod-Dnistrowskyj
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 3 400 m² in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Gewerbefläche 3 400 m²
Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Fläche 3 400 m²
Ein aktives Fertigungsgeschäft mit Infrastruktur, das schwer von Grund auf aufzubauen ist: i…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen