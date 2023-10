Luxury villas with a view of the sea in the center of Kalkan, Turkey

Avsallar, Türkei

von €85,000

27–133 m² 3

Kapitulation vor: 2023

CEYLİFE ist eine moderne Elite-Eigentumswohnung in Avsallar, 07410 Alanya / Antalya, in einer beliebten Gegend, direkt am Strand von Injekum! Avsallar ist eine der schönsten Gegenden, ruhig, gut entwickelt, 25 km von Alanya entfernt! Die Wohnanlage befindet sich auf einer Fläche von 849,90 m2 und bietet Platz für 17 Apartments im ultramodinen Design. Die meisten Apartments bieten einen atemberaubenden Meerblick. In der Nähe des Komplexes gibt es die notwendige Infrastruktur: Supermärkte, Geschäfte, beliebte Restaurants und Bars, Einkaufszentren, Massagesalons, Apotheken, Nachtclubs, Parks, ein Markt, auf dem Sie immer frisches Obst, Gemüse, kaufen können, Meeresfrüchte. Neben einem ruhigen täglichen Leben in der Natur gilt dieses Gebiet als attraktiv für Investitionen. LCD-PLUS: - Außenpool - Sauna - Generator - Fitness - Offener Spielplatz - Basketball - Tennisplatz - Kamelie - Grillen - Parken Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in der Türkei für Ihr Budget und Ihre Wünsche!