Wohnung in einem Neubau Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece zählt zu den exklusivsten Wohnprojekten im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece. Das Projekt vereint einen atemberaubenden Meerblick mit luxuriöser Architektur und bis ins Detail durchdachtem Design. Dank seiner hervorragenden Lage inmitten von Einkaufs-, Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen sowie großzügigen Grünflächen, die 60 % der Gesamtfläche einnehmen, bietet es seinen Bewohnern eine ruhige und harmonische Wohnatmosphäre.

Hilal Hill Büyükçekmece ist die ideale Wahl für alle, die ein hochwertiges Wohnkonzept suchen, das Komfort, Luxus und Natur im Herzen Istanbuls miteinander verbindet.

Projektvorteile: