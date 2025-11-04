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Wohnung in einem Neubau Hilal Hill Büyükçekmece

Buyukcekmece, Türkei
von
$179,000
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19
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ID: 38874
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Buyukcekmece

Über den Komplex

Hilal Hill Büyükçekmece zählt zu den exklusivsten Wohnprojekten im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece. Das Projekt vereint einen atemberaubenden Meerblick mit luxuriöser Architektur und bis ins Detail durchdachtem Design. Dank seiner hervorragenden Lage inmitten von Einkaufs-, Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen sowie großzügigen Grünflächen, die 60 % der Gesamtfläche einnehmen, bietet es seinen Bewohnern eine ruhige und harmonische Wohnatmosphäre.

Hilal Hill Büyükçekmece ist die ideale Wahl für alle, die ein hochwertiges Wohnkonzept suchen, das Komfort, Luxus und Natur im Herzen Istanbuls miteinander verbindet.

Projektvorteile:

  • Spektakulärer Blick auf das Marmarameer, der den Wohnkomfort und die Lebensqualität steigert.

  • Strategische Lage in unmittelbarer Nähe zu Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und weiteren wichtigen Einrichtungen.

  • Großzügige Grünflächen, die 60 % der Gesamtfläche des Projekts ausmachen und eine ruhige Umgebung schaffen.

  • Niedriggeschossige Architektur mit luxuriösen Super-Deluxe-Apartments und hochwertiger Ausstattung.

  • Flexible Ratenzahlungsmodelle sowie bezugsfertige Eigentumsurkunden.

  • Ausgezeichnete Verkehrsanbindung an den Metrobus sowie die Autobahnen TEM und E5.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen, darunter ein Yachtclub, ein privater Strand und eine attraktive Uferpromenade.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition und damit eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

  • Großzügige Apartments mit Balkonen und Terrassen, die einen beeindruckenden Ausblick bieten.

  • Modernes Sicherheitssystem mit 24/7-Videoüberwachung sowie einer geschlossenen Tiefgarage für maximale Sicherheit.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Buyukcekmece, Türkei
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