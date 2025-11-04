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Wohnung in einem Neubau Flat 24

Bagcilar, Türkei
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ID: 38202
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bagcilar

Über den Komplex

Flat 24 ist eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit im Herzen Istanbuls an der bedeutenden Basın-Ekspres-Straße. Dank seiner strategischen Lage in unmittelbarer Nähe zu Geschäftszentren, Universitäten und großen Einkaufszentren sowie seiner modernen Architektur, die Komfort und Luxus vereint, eignet sich das Projekt sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage.

Flat 24 bietet Wohnungen in verschiedenen Größen, die nach den Prinzipien des Feng Shui gestaltet wurden, um Komfort, Harmonie und Wohlbefinden zu fördern. Hochwertige Serviceeinrichtungen machen das Projekt zu einem idealen Ort zum Leben, Arbeiten und Investieren.

Vorteile des Projekts:

  1. Strategische Lage an der wichtigen Basın-Ekspres-Straße, in der Nähe des Flughafens und bedeutender Geschäftszentren.

  2. Modernes Design nach den Prinzipien des Feng Shui, das Komfort, Harmonie und Wohlbefinden unterstützt.

  3. U-Bahn-Station in unmittelbarer Nähe, mit schneller Anbindung an alle Stadtteile Istanbuls.

  4. Vielfältige Wohnungsgrößen, die unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebensstilen gerecht werden.

  5. Beeindruckende Ausblicke und viel Tageslicht dank der großzügigen Glasfassaden.

  6. Exklusive Freizeiteinrichtungen, darunter ein Hallenbad, ein türkisches Bad (Hamam), eine Sauna und Dampfbäder.

  7. Deckenhöhe von 3 Metern, die ein großzügiges und offenes Raumgefühl schafft.

  8. 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung für ein hohes Maß an Sicherheit.

  9. Integrierte Gewerbeflächen innerhalb der Anlage, die den täglichen Bedarf der Bewohner bequem abdecken.

  10. Möglichkeit zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Investition in das Projekt.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Bagcilar, Türkei
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