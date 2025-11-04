Wohnung in einem Neubau Flat 24

Flat 24 ist eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit im Herzen Istanbuls an der bedeutenden Basın-Ekspres-Straße. Dank seiner strategischen Lage in unmittelbarer Nähe zu Geschäftszentren, Universitäten und großen Einkaufszentren sowie seiner modernen Architektur, die Komfort und Luxus vereint, eignet sich das Projekt sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage.

Flat 24 bietet Wohnungen in verschiedenen Größen, die nach den Prinzipien des Feng Shui gestaltet wurden, um Komfort, Harmonie und Wohlbefinden zu fördern. Hochwertige Serviceeinrichtungen machen das Projekt zu einem idealen Ort zum Leben, Arbeiten und Investieren.

Vorteile des Projekts: