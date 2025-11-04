Wohnung in einem Neubau ModernYaka

ModernYaka ist ein modernes Wohnprojekt in Ispartakule (Avcılar) mit 462 Wohnungen und 53 Geschäften auf einem großzügigen 19.538 m² großen Grundstück. Das Projekt verbindet modernes Wohnen mit der Natur und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf den Küçükçekmece-See.

ModernYaka umfasst Wohngebäude mit 12 bis 25 Etagen, großzügige Wohnungen mit Balkonen, hochwertige Materialien, vielfältige Gemeinschaftseinrichtungen sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung. Dadurch bietet das Projekt hohen Wohnkomfort und langfristiges Wertsteigerungs- sowie Investitionspotenzial.

10 Vorteile von ModernYaka