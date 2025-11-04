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Wohnung in einem Neubau ModernYaka

Avcilar, Türkei
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ID: 38180
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Avcilar

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

ModernYaka ist ein modernes Wohnprojekt in Ispartakule (Avcılar) mit 462 Wohnungen und 53 Geschäften auf einem großzügigen 19.538 m² großen Grundstück. Das Projekt verbindet modernes Wohnen mit der Natur und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf den Küçükçekmece-See.

ModernYaka umfasst Wohngebäude mit 12 bis 25 Etagen, großzügige Wohnungen mit Balkonen, hochwertige Materialien, vielfältige Gemeinschaftseinrichtungen sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung. Dadurch bietet das Projekt hohen Wohnkomfort und langfristiges Wertsteigerungs- sowie Investitionspotenzial.

10 Vorteile von ModernYaka

  • Erstklassige Lage in Ispartakule / Avcılar

  • 70 % der Fläche als begrünte Landschaftsbereiche gestaltet

  • Panoramablick auf den Küçükçekmece-See

  • Flexible Grundrisse von 1+1 bis 4+1

  • Großzügige Balkone und Terrassen

  • Moderne Architektur mit hochwertigen Materialien

  • Umfangreicher Fitnessbereich und 200 m² großer Swimmingpool

  • Familienfreundliches Konzept mit Kinderspielplätzen

  • Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten direkt im Projekt

  • Hohes Investitionspotenzial durch die Nähe zur TEM-Autobahn und der zukünftigen Metro

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Avcilar, Türkei

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