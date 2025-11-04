Wohnung in einem Neubau ModernYaka

ModernYaka ist ein modernes Wohnprojekt in Ispartakule (Avcılar) mit 462 Wohnungen und 53 Geschäften auf einem großzügigen 19.538 m² großen Grundstück. Das Projekt verbindet modernes Wohnen mit der Natur und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf den Küçükçekmece-See.
ModernYaka umfasst Wohngebäude mit 12 bis 25 Etagen, großzügige Wohnungen mit Balkonen, hochwertige Materialien, vielfältige Gemeinschaftseinrichtungen sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung. Dadurch bietet das Projekt hohen Wohnkomfort und langfristiges Wertsteigerungs- sowie Investitionspotenzial.
10 Vorteile von ModernYaka
Erstklassige Lage in Ispartakule / Avcılar
70 % der Fläche als begrünte Landschaftsbereiche gestaltet
Panoramablick auf den Küçükçekmece-See
Flexible Grundrisse von 1+1 bis 4+1
Großzügige Balkone und Terrassen
Moderne Architektur mit hochwertigen Materialien
Umfangreicher Fitnessbereich und 200 m² großer Swimmingpool
Familienfreundliches Konzept mit Kinderspielplätzen
Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten direkt im Projekt
Hohes Investitionspotenzial durch die Nähe zur TEM-Autobahn und der zukünftigen Metro