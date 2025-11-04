Wohnung in einem Neubau Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park in Üsküdar ist ein luxuriöses Wohnprojekt am Waldrand mit 943 Wohneinheiten, darunter Duplexwohnungen, Villen und Apartments von 1+1 bis 6+1. Benesta Benleo Park verbindet die Ruhe der Natur mit modernem Design und exklusivem Wohnkomfort.

Benesta Benleo Park bietet 15.000 m² Gartenanlagen, Seen, eine Sky Bridge, ein Spa, Innen- und Außenpools, Cafés sowie eine Zipline. Dank der hervorragenden Anbindung an die Metro und der Nähe zu Akasya und Çamlıca vereint das Projekt erstklassige Freizeitmöglichkeiten mit urbaner Erreichbarkeit.

10 besondere Vorteile von Benesta Benleo Park