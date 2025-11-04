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Wohnung in einem Neubau Benesta Benleo Park

Uskudar, Türkei
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ID: 38177
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Uskudar

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Benesta Benleo Park in Üsküdar ist ein luxuriöses Wohnprojekt am Waldrand mit 943 Wohneinheiten, darunter Duplexwohnungen, Villen und Apartments von 1+1 bis 6+1. Benesta Benleo Park verbindet die Ruhe der Natur mit modernem Design und exklusivem Wohnkomfort.

Benesta Benleo Park bietet 15.000 m² Gartenanlagen, Seen, eine Sky Bridge, ein Spa, Innen- und Außenpools, Cafés sowie eine Zipline. Dank der hervorragenden Anbindung an die Metro und der Nähe zu Akasya und Çamlıca vereint das Projekt erstklassige Freizeitmöglichkeiten mit urbaner Erreichbarkeit.

10 besondere Vorteile von Benesta Benleo Park

  1. Großzügige Grünflächen – 15.000 m² Gärten mit See, Strandbereich, Skywalk und Naturwegen.

  2. Alter Baumbestand – Seltene italienische Bäume mit einem Alter von 40 bis 80 Jahren bleiben erhalten und schaffen eine einzigartige Naturlandschaft.

  3. Umfassender Wellnessbereich – Innen- und Außenpools, Spa, Fitnessstudio, Massagebereiche, Yogawege und eine Eislaufbahn.

  4. Benesta Hub – Cafés, Gourmetrestaurants und Bio-Märkte für einen gehobenen Lebensstil im Alltag.

  5. Vielfältige Wohnungsarten – Apartments, Lofts, Duplexwohnungen und Townhouses mit Grundrissen von 1+1 bis 6+1.

  6. Luxuriöse Ausstattung – Hochwertige Materialien, hohe Decken und erdbebensichere Bauweise.

  7. Preisgekröntes Design – In Zusammenarbeit mit WATG entwickelt und harmonisch in die umliegende Waldlandschaft integriert.

  8. Hervorragende Verkehrsanbindung – In der Nähe von Marmaray, Metro, Metrobüs, dem Eurasien-Tunnel und den Bosporus-Brücken.

  9. Internationale Auszeichnungen – Gewinner des European Property Award und der Luxury Lifestyle Awards.

  10. Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet – Attraktive Investitionsmöglichkeit mit Anspruch auf die türkische Staatsbürgerschaft.

Standort auf der Karte

Uskudar, Türkei
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