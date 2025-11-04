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Wohnung in einem Neubau Otto Barbaros

Dudullu Caddesi, Türkei
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ID: 38173
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.07.26

Standort

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  • Adresse
    Dudullu Caddesi

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Otto Barbaros ist ein gemischt genutztes Wohn- und Gewerbeprojekt am Barbaros Boulevard in Ataşehir. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit funktionalen Grundrissen und bietet urbanes Wohnen in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Geschäftsvierteln Istanbuls.

Otto Barbaros bietet Privatsphäre, Sicherheit und durchdacht gestaltete Wohnräume mit direktem Zugang zu Büros, Einkaufszentren und wichtigen Verkehrsverbindungen. Dadurch eignet sich das Projekt ideal für komfortables Wohnen, Arbeiten und eine langfristige Investition in Ataşehir.

10 besondere Vorteile von Otto Barbaros

  • Direkte Lage am Barbaros Boulevard, einer der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen von Ataşehir.

  • In unmittelbarer Nähe zum Finanz- und Unternehmenszentrum Istanbuls.

  • Kombination aus Wohneinheiten sowie Gewerbe- und Einzelhandelsflächen innerhalb des Projekts.

  • Speziell für Berufstätige im Geschäftsviertel von Ataşehir konzipiert.

  • Effiziente und funktionale Wohnungsgrundrisse für den täglichen Bedarf.

  • Moderne Architektur und Fassadengestaltung nach zeitgemäßen urbanen Baustandards.

  • Hervorragende Anbindung an die Autobahnen TEM und E-5 für eine schnelle Mobilität innerhalb der Stadt.

  • 24/7-Sicherheitskonzept mit kontrolliertem Zugang für ein gemischt genutztes Wohn- und Geschäftsumfeld.

  • Ausreichende Parkmöglichkeiten sowohl für Bewohner als auch für Besucher der Gewerbeflächen.

  • Hohes Wertsteigerungs- und Werterhaltungspotenzial aufgrund der begrenzten Anzahl neuer Bauprojekte am Barbaros Boulevard.

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Dudullu Caddesi, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

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