Wohnung in einem Neubau Otto Barbaros

Otto Barbaros ist ein gemischt genutztes Wohn- und Gewerbeprojekt am Barbaros Boulevard in Ataşehir. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit funktionalen Grundrissen und bietet urbanes Wohnen in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Geschäftsvierteln Istanbuls.

Otto Barbaros bietet Privatsphäre, Sicherheit und durchdacht gestaltete Wohnräume mit direktem Zugang zu Büros, Einkaufszentren und wichtigen Verkehrsverbindungen. Dadurch eignet sich das Projekt ideal für komfortables Wohnen, Arbeiten und eine langfristige Investition in Ataşehir.

10 besondere Vorteile von Otto Barbaros