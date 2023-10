Phuket, Thailand

von €274,114

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Luxusapartment in The Park Surin, in Hat, 128 Srisoonthorn Rd, Cherngtalay, Bezirk Thalang, Phuket 83110, Thailand. Die Wohnung hat eine sehr praktische Aufteilung, mit jedem Zimmer von idealer Größe und einem komfortablen Wohnzimmer. Auf dem großen Innenbalkon befinden sich ein zusätzlicher Essbereich und ein Ruhebereich. Die Apartments sind voll möbliert und verfügen über zwei Badezimmer. Die Wohnung wurde im mediterranen Stil komplett renoviert. BILDUNG DES LCD: Komplex unter Kontrolle, Restaurant auf dem Territorium, Whirlpool, Gemeinschaftspool, gemeinsames Fitnessstudio, Sicherheit rund um die Uhr, Videoüberwachung rund um die Uhr, Parkplatz, Sauna, Rezeption / Lobby. Eine zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate wird bereitgestellt! Der Besitz einer Wohnung ist eine ausländische Quote. Das Projekt bietet Investoren die Möglichkeit, Immobilien in der wertvollsten Gegend von Phuket mit privilegiertem Zugang zu erstklassigen Einrichtungen zu besitzen. Mieteinnahmen - 8%. Die Straße nach Surin Beach ist nur 3 Minuten zu Fuß entfernt. Die externe Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!