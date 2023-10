New beautiful residence on the shore of the lagoon, Phuket, Thailand

Ban Kata, Thailand

von €299,952

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Erstklassiges Stadthaus mit dem Wohnkomplex Kata Top View in der Region Karon. Die Apartments verfügen über einen Balkon, ein geräumiges Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche im westlichen Stil und ein voll möbliertes Schlafzimmer mit einem anteiligen Badezimmer. Es gibt auch ein Dach mit beeindruckendem Blick auf das Meer und die Berge. PROJEKTMERKMALE: Gemeinschaftspool, gemeinsames Fitnessstudio, 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung ( ), Parkplatz. Eine zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate wird bereitgestellt! Das Projekt bietet Investoren die Möglichkeit, Immobilien in der wertvollsten Gegend von Phuket mit privilegiertem Zugang zu erstklassigen Einrichtungen zu besitzen. Mieteinnahmen - 6% Das Stadthaus liegt auf einem ruhigen Hügel, nur 5 Fahrminuten von den Stränden von Kata und Karon und ihren Stadtzentren entfernt, wo es viele Restaurants, Geschäfte und Nachtclubs gibt. Das Chalong mit seinen wichtigsten Einkaufszentren und dem Touristenpier erreichen Sie nach einer 10-minütigen Autofahrt zum berühmten Patong Beach, wo es eine große Auswahl an Restaurants, Unterhaltungsangeboten und Geschäften gibt. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Thailand an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!