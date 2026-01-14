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Aufenthalt SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE

Phuket, Thailand
von
$2,50M
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24
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ID: 3925
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

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Baudatum 2. Quartal 2025

Die Entfernung zum Meer ist die erste Linie von Bangtao.

Das prognostizierte Einkommen beträgt mindestens 7 % pro Jahr.

Auf Kosten einer Wohnung von $ 2,5M wird das Jahreseinkommen von $ 175K.

Form des Eigentums - bei Ihrer Wahl Freehold / Leasehold.

Bis zu 7 Jahre Installation.

Gleichzeitig wird es möglich sein, eine Wohnung ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu leben oder zu mieten.

Einzelne Zahlungs- und Ratenbedingungen werden zusätzlich diskutiert.

Unsere Aufgabe ist es, die besten Bedingungen für Sie am Verhandlungstisch zu bekommen.

Mögliche Remote-Registrierung der Transaktion

Mögliche Zahlung mit Kryptowährung

Jährlicher Anstieg der Immobilienkosten auf der Insel = 3-10% (durch Landmangel und Baubeschränkungen)

Inflation in Thailand - weniger als 1%

Ein weltklasse, ganzjährig beliebtes Resort, die Nachfrage nach Miete hat immer das Angebot überschritten.

Beim Kauf von Immobilien mit einer Gesamtkosten von $ 350K helfen wir, ein Investor-Visum für einen Zeitraum von 5 Jahren.

? Die Banyan Tree Gruppe, die weltweit Anerkennung für ihre exklusiven Resorts mit unübertroffenem Service und Dienstleistungen auf der ganzen Welt erhalten hat, bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, diese Markenerfahrung in einem organischen Teil Ihres täglichen Lebens zu realisieren.

Banyan Tree Grand Residences Villas ist ein exklusives Projekt, das in der historischen Heimat der Marke Phuket Island verwurzelt ist. Sie sind auf dem Territorium eines der besten Hotelkomplexe der Welt Laguna Phuket gebaut. Entdecken Sie eine Welt von Komfort, Wohlbefinden und unbegrenzten Möglichkeiten.

Erforderliches Leben

Apartments mit Meerblick befinden sich am Strand Bang Tao mit feinem weißen Sand. Im Westen werden sie durch das Andaman-Meer gerahmt und im Osten durch Berge mit dichtem Dschungel bedeckt. Die Residenzen befinden sich auf dem Gebiet des weltberühmten geschlossenen Resortkomplexes Laguna Phuket, der viele internationale Auszeichnungen gewonnen hat. Ein idealer Ort für diejenigen, die davon träumen, nur wenige Schritte vom Strand und malerischen Bergen zu leben.

Nicht weit von den Residenzen sind ein Einkaufszentrum, Banyan Tree Spas, viele Luxus-Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Auch auf dem Gebiet von Laguna Phuket ist der Laguna Golf Phuket Golf Club mit dem “Best Golf Course in Thailand” nach den World Golf Awards.

Die einzigartige Lage, die geräumigen Layouts und das moderne Design der Seaview Residences Apartments machen sie zu einem idealen Ort für einen abgelegenen Urlaub, und aufgrund der direkten Verfügbarkeit der Infrastruktur wird das Leben extrem bequem und angenehm.

Ein Luxusleben an der Küste

Jedes Seaview Residences Apartment verfügt über drei geräumige Schlafzimmer mit Meerblick und verschiedene Layout-Optionen ermöglichen es Ihnen, ein Haus zu wählen, das die individuellen Präferenzen jedes Käufers erfüllt. Alle Unterkünfte verfügen über eine eigene Terrasse und einen Pool mit Meerblick.

Die Penthouses auf den oberen Etagen sind entworfen, um die einzigartige Lage der Villen zu betonen: die oberste Etage bietet einen atemberaubenden Meerblick. Darüber hinaus kann das 180-Grad-Panorama des Sonnenuntergangs über dem Andaman Meer direkt vom Pool oder der Terrasse genossen werden.

Weltweite Privilegien für Eigentümer

Die Eigentümer von Banyan Tree Grand Residences warten auf eine ganze Welt von Attraktionen. Die Mitgliedschaft im Sanctuary Club eröffnet Zugang zu einer unbegrenzten Vielfalt neuer Möglichkeiten und Erfahrungen. Mitglieder des Sanctuary Clubs sind berechtigt, die Banyan Tree Einrichtungen ausschließlich mit Rabatten und Privilegien auf dem Banyan Tree-Netzwerk weltweit zu nutzen.

Neben der kostenlosen Mitgliedschaft in Laguna Golf Phuket, können Eigentümer der Immobilien der Banyan Tree Private Collection Community, die Zugang zu einem ständig wachsenden Portfolio von Immobilien bietet, von Banyan Tree Luxusvillen in exotischen Ecken der Welt zu exklusiven Wohnungen in den beliebtesten Regionen der Welt.

ден Banyan Tree Residences ist stolz auf sein unvergleichliches Serviceniveau in der Immobilienwirtschaft und bietet viele andere erstaunliche Dienstleistungen und Freizeitmöglichkeiten. Eigentümer können die Dienstleistungen eines Concierge und eines professionellen Teams rund um die Uhr nutzen, die Ihnen gerne bei der Wartung und Vermietung der Villa helfen. Wir kümmern uns ganzjährig um Ihr Zuhause.

Das Möbelpaket wird separat bezahlt.

Verfahren zur Registrierung der Transaktion:

Reservierung (Einlage / Kaution) - ab 3K $

*Der Betrag ist im Wert der Immobilie enthalten.

** Anzahlung ist nicht rückzahlbar

Wenn Sie nicht in Thailand, dann der Vertrag und innerhalb von 15-20 Tagen der Kurierdienst wird es Ihnen persönlich zu liefern. Sie erhalten 3 Sätze zu unterschreiben und 2 von ihnen zurück zu senden. Auf Grundlage des Vertrages erfolgt die erste Zahlung durch Übertragung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen werden nach dem Vertragsplan vorgenommen.

Ohne Raten, 5 Zahlungen in gleichen Anteilen von 20% der Kosten des Objekts:

1. Zahlung bei Vertragsunterzeichnung

2. Zahlung, wenn der Bau um 25% abgeschlossen ist

3. Zahlung, wenn der Bau um 50% abgeschlossen

4. Zahlung, wenn der Bau um 75% abgeschlossen

5. Zahlung, wenn der Bau 100% vollständig ist

Installationsoption:

1st Zahlung 20% (ohne Reservierung) - innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung und Reservierung

3 Zahlungen von 10% alle 8 Monate:

2. Zahlung bei 25 % Bauarbeiten (10%)

3. Zahlung für 50% der Bauarbeiten (10%)

4. Zahlung für 75% der Bauarbeiten (10%)

Die restlichen 50% nach Fertigstellung des Baus können in den Raten für einen Zeitraum von 5 Jahren genommen werden.

In diesem Fall können Sie eine Wohnung vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Hauses leben oder mieten, wodurch die Kosten der Zahlung teilweise oder vollständig entkoppelt werden.

** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da das Projekt zum Zeitpunkt des Kaufs in jedem Stadium des Baus sein kann.

Zusätzliche Zahlung (einmal nach 100% Zahlung):

Registrierung des Eigentums:

Freehold - 6,3 Prozent

Leasehold - 1,1 Prozent

Installation von Wasser- und Lichtmessgeräten

Jahreszahlungen:

Erhaltung der gemeinsamen Gebiete

Wichtige Reparaturen

? Interesse an dem Angebot für das Leben oder wollen mehr über die Perspektiven und Möglichkeiten der Investition in Immobilien in Phuket erfahren, schreiben Sie uns jetzt

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 285.0 – 491.0
Preis pro m², USD 8,554 – 9,887
Wohnungspreis, USD 2,50M – 4,20M

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Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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