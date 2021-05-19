  1. Realting.com
  3. Wohnkomplex PARK RESIDENCES

Wohnkomplex PARK RESIDENCES

Provinz Phuket, Thailand
von
$280,142
;
11
ID: 33037
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Wohnungen im renommierten Viertel von Bang Tao zu investieren. Dies ist ein ideales Projekt für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.
Installation!
Entfernung zum Strand: nur 50 Meter!
Gärten von Eden - Park Residence, eine exquisite Kombination aus luxuriösem Leben und natürlicher Ruhe.
Eine breite Palette von Annehmlichkeiten: der Komplex hat alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen, einschließlich Schwimmbad, Fitnessraum, SPA, tropischer Garten, Spielplatz und Pool, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit, kostenlose Tiefgarage mit Ladegeräten.
Ort:
- Strand, 50 m;
- Phuket Laguna, 5 Autominuten.
Hochwertiger Bau: ein erfahrener Bauherr, der für seine hochwertigen Projekte bekannt ist.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

