Wohnkomplex PARK RESIDENCES

Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Wohnungen im renommierten Viertel von Bang Tao zu investieren. Dies ist ein ideales Projekt für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.
Entfernung zum Strand: nur 50 Meter!
Gärten von Eden - Park Residence, eine exquisite Kombination aus luxuriösem Leben und natürlicher Ruhe.
Eine breite Palette von Annehmlichkeiten: der Komplex hat alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen, einschließlich Schwimmbad, Fitnessraum, SPA, tropischer Garten, Spielplatz und Pool, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit, kostenlose Tiefgarage mit Ladegeräten.
Ort:
- Strand, 50 m;
- Phuket Laguna, 5 Autominuten.
Hochwertiger Bau: ein erfahrener Bauherr, der für seine hochwertigen Projekte bekannt ist.
