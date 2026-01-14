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Wohnkomplex GRAND SOLAIRE

Pattaya, Thailand
von
$69,000
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3
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ID: 3883
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    49

Über den Komplex

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Wunderschöne Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in der prestigeträchtigen Gegend von Central Pattaya, Pratumnak Hill, nur wenige Gehminuten von den Stränden von Jomtien Beach, Pratumnak Beach und Cosy Beach, 5 Autominuten vom Stadtzentrum und der berühmten Walking Street entfernt. Schöne grüne Fläche, neben dem Komplex gibt es alle notwendigen Infrastruktur.Projekt von einem der zuverlässigsten Entwickler in Pattaya. Beim Bau aller 16 Anlagen gibt es keine Verzögerung bei der Lieferung der Anlage.Infrastruktur des Komplexes:
  • Pool und Dachleiste
  • Clubhaus
  • Erholungsgebiet mit Blick auf die Stadt und die Bucht
  • Kinderspielplatz
  • Mehrere Schwimmbäder im 49. Stock
  • Infinity Laufband 300 m
  • Tennisplatz, Innenplatz für Badminton, Basketball, Minigolf
  • Infrastruktur der Region:
  • Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte, Einkaufszentren, Restaurants und Bars, Massagesalons, Apotheken, Märkte, öffentliche Verkehrsmittel, Nachtclubs, Parks, Aussichtsplattform.
  • Entfernung zu den Stränden:Yinyom Beach - 1600 mStrand Pratumnak - 1800 MeterKosi Strand - 1900 MeterVerfügbare Apartments:Studio - ab 20 m21 Bett - von 25.5 m22 Bett - ab 41 m2
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 45.0
Preis pro m², USD 3,446
Wohnungspreis, USD 155,070
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 25.5
Preis pro m², USD 3,446
Wohnungspreis, USD 87,870

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Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

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