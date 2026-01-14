Wohnkomplex GRAND SOLAIRE

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Wunderschöne Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in der prestigeträchtigen Gegend von Central Pattaya, Pratumnak Hill, nur wenige Gehminuten von den Stränden von Jomtien Beach, Pratumnak Beach und Cosy Beach, 5 Autominuten vom Stadtzentrum und der berühmten Walking Street entfernt. Schöne grüne Fläche, neben dem Komplex gibt es alle notwendigen Infrastruktur.Projekt von einem der zuverlässigsten Entwickler in Pattaya. Beim Bau aller 16 Anlagen gibt es keine Verzögerung bei der Lieferung der Anlage.Infrastruktur des Komplexes:
Pool und Dachleiste
Clubhaus
Erholungsgebiet mit Blick auf die Stadt und die Bucht
Kinderspielplatz
Mehrere Schwimmbäder im 49. Stock
Infinity Laufband 300 m
Tennisplatz, Innenplatz für Badminton, Basketball, Minigolf
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen