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Wohnkomplex Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand

Phuket, Thailand
von
$278,000
;
19
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ID: 3882
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

PREMIAL REAL ESTATE IM GLEICHEN ELITENBEREICH DER INSEL - LAGUNA GESAMT 5 KORPEN. 5. LEBENDIGER SEPARATTITEL - SEITEN

❖ Baudatum 2. Quartal 2024.

❖ Die Entfernung zum Meer beträgt 200 Meter zum Strand von Bangtao. 

❖ Projiziertes Einkommen - mindestens 7% pro Jahr. 

Bei einem Wohnungspreis von 278.000 $ beträgt das Jahreseinkommen 19.000 $.

❖ Eigentumsformular - Ihre Freehold / Leasehold-Auswahl.

❖ Installation bis zu 7,5 Jahren. 

In diesem Fall ist es möglich, ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Einrichtung eine Wohnung zu wohnen oder zu mieten. 

❖ Ferntransaktion möglich

❖ Critolutolut-Zahlung möglich

❖ Jährlicher Kostenanstieg für Immobilien auf der Insel = 3-10% ( aufgrund von Landknappheit und Baubeschränkungen )

❖ Inflation in Thailand - weniger als 1%

❖ Weltklasse-Rettort das ganze Jahr über, hier hat die Nachfrage nach Miete immer das Angebot übertroffen.

❖ Beim Kauf von Immobilien mit einem Gesamtwert von 350.000 $ beantragen wir ein Anlegervisum für einen Zeitraum von 5 Jahren.

❖ Ideal gelegen, nur wenige Meter vom Strand entfernt, und umfasst einen separaten Strandbereich, von dem aus die Eigentümer den besten Blick auf den Sonnenuntergang über das glitzernde Wasser der Andamanensee genießen können

❖ Auf dem Dach aller vier niedrigen Gebäude befindet sich ein einzigartiger Gemeinschaftsbereich, in dem sich die Bewohner des Komplexes unter freiem Himmel in den Tropen entspannen und ihrem Lebensstil und ihrer unbeschwerten Atmosphäre an Strandferien Vielfalt verleihen können

? Apartments mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern in einem Wohnkomplex sind ideal für einen modernen Lebensstil. Ihre Fläche beginnt bei 59 m ². Die Aufteilung der Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern ermöglicht es Ihnen, von den geräumigen Veranden aus so viel wie möglich einen Panoramablick zu genießen. Dank der einzigartigen halboffenen Veranda wird ein zusätzlicher Wohnraum zur Verfügung gestellt, der offen gelassen werden kann, um den Balkon zu erweitern und das Leben an der frischen Luft zu genießen, oder der glasiert wird, um die Fläche des Innenraums zu vergrößern. 

? Eigentümer können eine Reihe von Einzeloptionen für die Organisation einer Wohnung nutzen oder eine voll möblierte Option wählen.

Infrastruktur: 

❖ Im Projekt selbst ist es nicht viel:

Auf jedem Dach gibt es einen Swimmingpool, Sportplätze und Spielplätze. 

Aber Beachside und Seaside ( das neue 5. Gebäude ) sollte als Teil der Lagune betrachtet werden. Und hier ist das Spa und der Kindergarten, viele Restaurants, Geschäfte und Golfplätze und vieles mehr.

❖ 200 m zum Strand von Bangtao 

❖ 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt

? Aufgrund des Vorhandenseins von Transportmitteln innerhalb des Resorts eine Bank mit Geldwechselservice; 24-Stunden-Krankenklinik; ein Geschäft sowie Wartungspersonal, das mehrere Sprachen spricht, Die Bewohner des Komplexes erhalten die notwendige Unterstützung für einen vollständigen und komfortablen Lebensstil.

? Das Unternehmen ist seit 1993 an der thailändischen Börse registriert. Während seines Bestehens hat es als Unternehmen, dessen Interessen im Bereich Hotels und Wohnimmobilien eng miteinander verbunden sind, ernsthafte Autorität in der Branche erlangt. 

? Bis heute hat sich der Entwickler als größter und bekanntester Entwickler in Phuket etabliert und sich einen tadellosen Ruf bei der Entwicklung von Hotels und Wohnimmobilien mit Schwerpunkt auf Qualität und Umweltschutz erworben. Der anhaltende Erfolg war im Laufe der Jahre von zahlreichen Umwelt- und Touristenpreisen geprägt.

Verfahren zur Verarbeitung einer Transaktion:

Reservierung ( Anzahlung / Anzahlung ) - 3K $

* Der Betrag ist im Wert der Eigenschaft enthalten.

** Nicht erstattbare Anzahlung 

Wenn Sie nicht in Thailand sind, wird der Vertrag und innerhalb von 15 bis 20 Tagen der Kurierdienst Sie persönlich liefern. Sie erhalten 3 Sätze, die Sie unterschreiben müssen, und 2 davon werden zurückgeschickt. Aufgrund des Vertrags erfolgt die erste Zahlung per Überweisung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen erfolgen gemäß dem im Vertrag festgelegten Zeitplan.

1. Zahlung 20% ( abzüglich der Reservierung ) - innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung und Reservierung bezahlt

Weitere 3 Zahlungen von 10% alle 8 Monate:

2. Zahlung für 25% der Bauarbeiten ( 10% )

3. Zahlung bei 50% der Bauarbeiten ( 10% )

4. Zahlung bei 75% der Bauarbeiten ( 10% )

Der Rest - 50% nach Abschluss des Baus können für einen Zeitraum von 5 Jahren in Raten genommen werden. 

* In diesem Fall können Sie eine Wohnung ab dem Datum der Inbetriebnahme des Hauses wohnen oder mieten, wodurch die Zahlungskosten teilweise oder vollständig wieder hereingeholt werden.

** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da sich das Projekt zum Zeitpunkt Ihres Kaufs in jeder Bauphase befindet.

Zusätzlich ( separat nach 100% Zahlung ) bezahlt: Eigentumsregistrierung:

Eigentum - 6,3%

Pacht - 1,1%

Installieren von Wasser- und Lichtzählern - 600 $

Jährliche Zahlungen:

Gemeinsame Bereiche bedienen - 50 THB pro 1 m ²

Überholung - 50 THB pro 1 m ²

? DER VORSCHLAG FÜR DAS LEBEN ODER WOLLEN SIE MEHR ÜBER PROSPEKTE UND GELEGENHEITEN FÜR EINLADUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER ABDECKUNG FÜR DEN KURS IM ZUSAMMENHANG MIT UNS WISSEN

 

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 20.0 – 60.0
Preis pro m², USD 5,283 – 15,850
Wohnungspreis, USD 317,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 99.0
Preis pro m², USD 7,737
Wohnungspreis, USD 766,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 131.0
Preis pro m², USD 8,565
Wohnungspreis, USD 1,12M

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Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
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Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
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